Policial 15-03-2022

San Javier: Carabineros realiza campaña preventiva para evitar el ciberbullying



Tras diversos hechos que han ocurrido en los últimos días, no solo en nuestro país, respecto del delito de ciberbullying, Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Quinta Comisaría de San Javier, a través de actividades como campañas preventivas y charlas en colegios y juntas de vecinos, participación en ferias escolares y reuniones con directores educacionales urbanos y rurales, desarrollan un amplio despliegue por la ciudad, explicando lo que significa este concepto y el daño que puede causar, en un futuro no muy lejano.

El ciberbullying es el acoso virtual o acoso cibernético, a través del uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa. (Puede ser por medio de WhatsApp, Facebook Messenger, entre otros) o redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc.).