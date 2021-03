Crónica 10-03-2021

SAN JAVIER :DENUNCIA MUNICIPAL LOGRA MILLONARIA MULTA POR DAÑO AL RÍO PURAPEL



Empresa fue multada con poco más de $10 millones de pesos.

El 09 de enero del 2020 la Ilustre Municipalidad de San Javier presentó un requerimiento de fiscalización por extracción de aguas y obras no autorizadas el río Purapel, ante la dirección general de aguas de la región del Maule.

La acción fue sustentada por el testimonio de vecinos del sector que denunciaban a una viña que extraía el vital elemento para el riego de un predio de la sucesión Patricio Valdés y otros.

El 25 de febrero pasado la denuncia dio sus frutos, la dirección general de aguas aplicó dos multas que en total suman 195,7 UTM (poco más de $10 millones de pesos), “vemos con mucha alegría que se haya llegado a un buen término en la sentencia, sobre todo, con una multa muy alta, que le cuesta a las empresas cuando cometen estos errores o infracciones al medio ambiente. Para nosotros el río Purapel es muy emblemático en nuestra comuna, corre de poniente a oriente y en verano casi no trae agua, entonces cuidarlo y cuidar su fauna que crece en él es fundamental. No aceptaremos que las empresas hagan pretiles, hagan contenciones y extraigan agua para fines particulares”, indicó Mario Navarro director de obras municipales.

La misma sanción entrega un plazo de 20 días para que la sucesión Patricio Valdés y otros, destruya el muro o pretil, ya que altera y entorpece el libre escurrimiento de las aguas. “Nosotros hicimos la denuncia cuidando el medio ambiente, cuidando el río Purapel que es uno de los ríos más importantes que tenemos en el sector del secano porque de su cauce dependen personas y animales. Para nosotros es fundamental cuidar los recursos naturales, tenemos un gran compromiso con el medio ambiente. Hemos puesto al servicio de nuestros vecinos el reciclaje de aceite doméstico, instalación de contenedores y operativos de aseo, entre otras acciones”, dijo el alcalde Jorge Silva.