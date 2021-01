Crónica 29-01-2021

San Javier: Destacan servicio “Pídelo para llevar”



Se trata de un Delivery municipal gratuito



Es un programa que facilita la intermediación entre un consumidor que solicita un producto directamente a un proveedor o vendedor con o sin iniciación de actividades, y que no pueden disponer de un permiso único colectivo, otorgándole un servicio de reparto de forma gratuita. “Hasta el momento tenemos 47 emprendedores inscritos que pueden comercializar sus productos y entregarlos a través de este servicio de reparto gratuito para ellos. Así que estamos muy contentos porque ha sido un verdadero éxito”, indicó el alcalde Jorge Silva.

Las bases para poder postular e inscribirse están en www.imsanjavier.cl, o a través del correo reparto@imsanjavier.cl. También de manera presencial (presentando tu permiso individual de desplazamiento general) en Fomento Productivo, ubicado en Balmaceda n°1698. “Los rubros por lo general son todos aquellos que no son comercio esencial, es decir aquellos negocios que hoy día no pueden salir a vender sus productos. Hemos tenido desde artesanía, productos de confecciones, entre otros. Las inscripciones aún están abiertas, estamos funcionando con tres vehículos que están a disposición de la comunidad, si es necesario el municipio va a poner más vehículos a disposición, porque aquí se genera un clima de apoyo entre todos y todas. Estamos funcionando con el gremio de taxis colectivos que también se han visto afectados en estos tiempos de pandemia”, señaló Patricio Domínguez, encargado de fomento productivo.

El sistema de reparto funciona de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 21:00 horas.