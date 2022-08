Policial 10-08-2022

San Javier: dos detenidos por robo en Viña El Pedregal



Un robo en lugar no habitado afectó a las dependencias de la Viña El Pedregal, en la comuna de San Javier, lo que derivó en un amplio operativo de Carabineros para dar con el paradero de los autores del delito.

Los antecedentes sobre el hecho, señalan que siendo las 03:20 de ayer, personal del Retén Melozal dependiente de la Quinta Comisaría de San Javier, fue alertado de un robo en lugar no habitado, específicamente en la Viña El Pedregal, ubicada en el kilómetro 1 de la Ruta L-366. Al momento de dirigirse al lugar, proceden a fiscalizar una camioneta marca Chevrolet de color blanco que transportaba diversas especies. Al proceder a la verificación de los antecedentes del vehículo y de acuerdo a información proporcionada por personal de la Central de Comunicaciones de Linares, se percatan que ésta mantenía encargo por robo, además de que la placa patente no correspondía al vehículo fiscalizado y que las especies que transportaban correspondían a las sustraídas en la viña antes mencionada.

También se recuperaron unidades de químicos y fertilizantes sustraídos.

En el procedimiento, se logró la detención de 2 individuos chilenos, mayores de edad, mientras otros 3 individuos se dieron a la fuga en dirección desconocida.