Policial 04-06-2021

San Javier: Entregan material reflectante a los ciclistas para prevenir accidentes viales



Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Quinta Comisaría de San Javier, en el día mundial de la bicicleta, entregó chalecos reflectantes a personas que transitaban en bicicletas o triciclos por las diferentes rutas y caminos aledaños en la comuna, tanto en sectores rurales como urbanos, para evitar accidentes de tránsito y educar en la prevención.

El Comisario de la Quinta Comisaría de San Javier, Mayor Francisco Bustos, manifestó que “se entregaron consejos de seguridad y autocuidado sobre la revisión mecánica de las bicicletas, el uso de casco y chaleco reflectante, además de recalcar que las señales del tránsito se deben respetar, con el objetico de cuidar la vida, sobre todo en estos meses donde la lluvia y la niebla son protagonistas y pueden ser factor de riesgo si no se es prudentes al transitar”, dijo el oficial.

Además, hizo un llamado a los ciclistas a no utilizar aparatos electrónicos de música mientras se movilizan en bicicleta, debido a que atenta contra su seguridad por no estar atento al sonido ambiente y a las condiciones del tránsito.