Social 12-02-2020

San Javier entregó importante apoyo a familias de pacientes postrados



Camas clínicas mejorarán calidad de vida de los pacientes postrados de la comuna. Recursos reasignados socialmente permiten ayudar de forma directa a las familias.



La Ilustre Municipalidad de San Javier entregó en comodato 12 catres clínicos a familias con pacientes postrados de la comuna. 7 familias corresponden al sector urbano y otras 5 al sector rural.

“Entendemos el sacrificio y lo difícil que es para estas familias hacerse cargo de un paciente postrado, por eso es que, no me he olvidado de ellos, y como una forma de seguir apoyándolos, les entregamos estos catres clínicos con recursos que fueron reasignados socialmente para nuestros vecinos, tras el estallido social que vive nuestro país y por ende nuestra comuna”, destacó el alcalde Jorge Ignacio Silva Sepúlveda.

La entrega de los catres fue por prioridad, tiempo de postración, patologías entre otras circunstancias que le afectan a cada paciente.

Además el equipo de postrados del CESFAM recibió un nuevo vehículo para ejecutar las visitas domiciliarias en toda la comuna.

“Esto nos ayudará mucho porque es muy sacrificado cuidar a una persona postrada. Mi mamá de una depresión, pasó por una demencia y después le dio alzheimer y cayó postrada”, indicó la señora Érica Encina de Orilla de Maule.

Los pacientes postrados reciben una serie de atenciones médicas de parte del equipo profesional de postrados del CESFAM Carlos Díaz Gidi, entre ellas kinesiológicas, de enfermería, psicológica y social, a las que se suma la atención médica dental en domicilios.