Crónica 10-04-2020

SAN JAVIER ES UNO DE LOS 61 MUNICIPIOS QUE PIDEN AL MINEDUC NO ADELANTAR LAS VACACIONES DE INVIERNO DE LOS ESCOLARES.

Alcalde de San Javier es el único de la región que firmó carta que va dirigida a las comunidades escolares de todo Chile, al ministerio de educación y al presidente Sebastián Piñera



Por decisión del Ministerio de Educación, desde este fin de semana, comienza a regir el periodo de vacaciones de invierno para los estudiantes de nuestro país, periodo que terminará el 27 de abril, para que no pierdan más horas de clases.

Medida no ha sido bien recepcionada, un grupo de alcaldes, envió una carta al Mineduc y al Presidente Piñera, pidiendo no adelantar las vacaciones de invierno y solicitando que no cesen las actividades de los colegios, abriendo una nueva polémica entre autoridades y municipios.

Algunos de los puntos puestos sobre la mesa por los ediles, es no exponer innecesariamente la salud de las comunidades escolares. Además piden reforzar el apoyo cognitivo y emocional de niñas y niños que han sufrido un cambio radical en sus vidas, y se debe realizar con quienes tienen acceso a sistemas digitales como lo que no, ya que nadie puede quedar atrás. La educación hoy está llamada a crear mejores personas que salgan fortalecidas y esperanzadas de esta pandemia.

“Se elaboró una carta de la asociación Chilena de municipios con la mayoría de los alcaldes de Chile, donde estamos haciéndole ver al Presidente de la República y al ministro de educación no adelantar las vacaciones de invierno, por cuanto esto va a motivar un tremendo problema a los alumnos y a las familias porque dificultosamente ellos están haciendo a distancia o entregando elementos en las zonas rurales para poder estudiar. Creo que con esto coarta un montón de situaciones que nos vamos a enfrentar a un problema mayor”, señaló el alcalde Jorge Ignacio Silva.

Agregó que “aquí hay un año anormal por el coronavirus, para mi gusto debiera suspenderse un semestre para retomar una vez que pase este problema y complementando con el primer semestre del año 2021. El ministerio podrá tener mejores condiciones más rápidas para que los alumnos retomen más tranquilamente. Pero es imposible volver este 27 de abril a clases, porque se nos echa a perder todo. Los padres y apoderados están preocupados por este tema y no vamos a exponer nuevamente a que venga un rebrote mucho más fuerte en las escuelas de coronavirus”.