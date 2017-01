Crónica 25-01-2017

San Javier: Fuego avanza violentamente en sector próximo a Nirivilo

Sobrecogedora por decir lo menos fue la jornada de ayer en cuanto a los incendios forestales que han afectado la comuna de San Javier. Cuesta Chamorro, Curillima y Rastrojos, sumado a todos los sectores que se encuentran en los alrededores de los caminos forestales de la zona, siguen afectados El fuego parece no tener límite y en poco tiempo ha consumido pinos, rastrojos y matorrales.

Uno de los momento más complejos se produjo cuando el fuego avanzó violentamente poniendo en riesgo la vida no sólo de los lugareños, sino que también de quienes iban en su rescate, entre ellos un grupo de funcionarios de la PDI, Bomberos, y un equipo municipal encabezado por el propio alcalde de San Javier Jorge Silva.

EL Gobernador (S) de Linares, Marco Villagra, se desplazó a terreno y trataba de convencer ale gente para que saliera y evacuara sus hogares. “No es fácil enfrentar estas situaciones. Entendemos que la gente ha estado toda la vida en estos sectores y que no quieran salir de acá; pero tenemos que expresarles que aquí lo principal es que puedan resguardar sus vidas y la gran mayoría ha entendido; otras personas estaban siendo ubicadas y convencidas por funcionarios de la PDI además de bomberos y carabineros para abandonar sus hogares. Hemos hecho saber a la autoridad de la urgencia de destinación de recursos y esperamos que se activen los protocolos para recibirla a la brevedad”, manifestó la autoridad.

En tanto, el alcalde de san Javier, Jorge Silva, señaló que “ha sido un día muy muy difícil, quedamos encerrados y a merced del fuego. Bomberos nos ayudó a salir y un carro de la PDI desapareció al paso de las llamas, afortunadamente un cambio milagroso de viento despejó el camino y lo vimos nuevamente, y finalmente pudimos rescatar gente y además llegar a la parte baja sanos y salvos. Respecto de la ayuda la hemos pedido más de una vez, sabemos de las gestiones del Gobernador y esperamos con urgencia la respuesta en terreno”.

El fuego afectó viviendas y en el pueblo de Nirivilo se habilitó un albergue con equipos médicos para atender a quienes iban llegando, quienes eran sometidos a un chequeo para conocer su estado luego de haber convivido repentinamente con humo y viento.