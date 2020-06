Social 25-06-2020

San Javier ha entregado 2.270 cajas de alimentos con recursos municipales



Día a día se atiende en promedio a 130 personas y se entregan alrededor de 70 cajas financiadas por el Municipio.



Con motivo de la actual emergencia sanitaria y la constante preocupación del bienestar de los sanjavierinos, de responder a sus solicitudes y necesidades en un espacio amplio y acogedor, es que ya hace dos semanas la Dirección de Desarrollo Comunitario se encuentra ejerciendo labores en el Gimnasio Municipal ubicado en el recinto del estadio Alfonso Escobar Villablanca.

“Muy clara la información, me explicaron varias cosas y donde solucionarlo entonces me voy súper conforme. La verdad es que a veces uno está arriba y otras veces abajo y esto ayuda bastante”, explicó María Fernanda Rojas, vecina de San Javier.

A la fecha se han entregado 2.270 cajas de alimentos con recursos aprobados por el Concejo Municipal, acción que va a continuar para apoyar a los sanjavierinos en estos difíciles momentos, “estamos desde las 08:30 hasta las 13:30 horas, lo principal es que vengan con su Registro Social de Hogares, quienes no lo tienen lo pueden sacar acá, y se les está dando prioridad en este caso al programa asistencial a las personas que estén dentro del 40% más vulnerable y que se encuentren cesantes. Pero también estamos viendo caso a caso que hay situaciones de algunos vecinos que cuentan con un 50 o un 60% pero lo vemos caso a caso”, indicó César Candia, asistente social programa asistencial.