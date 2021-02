Crónica 05-02-2021

San Javier inició proceso histórico de vacunación contra el covid-19



Con emoción y esperanza recibió la comuna del caso 0 la vacunación contra la pandemia



Se inició el proceso histórico de vacunación masiva contra el Covid-19 en San Javier. La inoculación comenzó con los adultos mayores de 70 años y funcionarios del CESFAM y la salud primaria de la comuna. El alcalde Jorge Silva junto a la coordinadora regional de Minería Katherine Tello, y el director comunal de salud Carlos Estrada recorieron el ELEAM Cerro la Virgen de la congregación San Vicente de Paul, y los recintos de vacunación urbanos.



“Estoy muy contento de iniciar este proceso histórico, un hito que no se había vivido en estas generaciones. Y la verdad es que esta vacuna nos lleva a decir que esto es la vida misma. Estamos salvando a toos nuestros adultos mayores de 90 años en adelante. Hasta el medio día ya llevamos más de 50 adultos mayores que se han aplicado la primera dosis”, indicó el alcalde Jorge Silva.



La vacuna Coronavac del Laboratorio Chino Sinovac se aplica en dos dosis, la segunda 28 después de la primera. “Este laboratorio es el mismo que fabrica las vacunas de la influenza que nos ponemos cada año y las vacunas de la hepatitis A, entonces por favor acérquense las personas mayores de 70 años. Si usted no puede venir hay números donde se puede coordinar la vacunación domiciliaria”, dijo la coordinadora regional de Minería Katherine Tello.



Para San Javier se trata de un proceso histórico lleno de esperanza, y es que en esta comuna fue donde hace 11 meses se registró el caso 0. Por eso dentro del mismo equipo médico del CESFAM llamaron a vacunarse. “estábamos esperando desde que partió la pandemia que llegaran las vacunas. Recordemos que probablemente es el invento que más a salvado vidas en la historia de la humanidad. Así que contento, no se siente absolutamente nada, así que feliz y esperar que toda la gente pueda vacunarse para ir solucionando este problema” señaló el médico Claudio Ávila.



La vacuna fue sometida a varios estudios y confirmada por instituto de salud pública ISP para su uso en Chile. “Es importante que asistan a los centros de vacunación tanto en la zona urbana, la escuela Manuel de Salas y la escuela José Manuel Balmaceda. Mientras que en la zona rural está la escuela de Tabontinaja, la escuela de Melozal y la escuela de Bernardo O’Higgins de Orilla de Maule”, sostuvo el director comunal de Salud Carlos Estrada.