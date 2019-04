Deporte 14-04-2019

San Javier: Linarense Millaray Fuentes obtuvo Medalla de Oro en Campeonato de Patinaje Artístico

Con presencia de los clubes más importantes de esta disciplina desde Molina hasta Chillán, se realizó el Campeonato de Patinaje Artístico en la comuna de San Javier.

El Coordinador de Deportes de la comuna de San Javier, Luis Lara, entregó el análisis de lo que fue esta actividad deportiva que se realizó por primera vez: “estamos muy contentos porque fue una gran fiesta del patinaje artístico, gracias al compromiso de la primera autoridad comunal Jorge Silva Sepúlveda. Hubo un tremendo nivel, mucho talento en niñas tan pequeñas lo que sin duda es el reflejo del trabajo que realizan sus profesores. Fue hermoso ver a la familia que disfrutaron de las presentaciones de sus hijas con sus trajes y la virtuosidad de sus movimientos. El patinaje no es tan habitual, es uno de los deportes emergentes en estos minutos, nosotros como municipio estamos potenciando lo que es el hockey. El patinaje artístico, es nuestra comuna nace de un club particular y lo estamos apoyando como municipalidad con la infraestructura y en esta ocasión con algunos premios. Por lo tanto en los colegios habría que ver la posibilidad de replicarlo, desafortunadamente la coordinación de Deportes, no tiene injerencia con el Departamento de Educación, no tengo la potestad de sugerirle o indicarle a los directores de colegios que puedan realizar a través de la ley SEP, Acle o talleres deportivos al interior de los establecimientos educacionales, pero desde la coordinación de deportes, si los vamos apoyar en cuanto sea necesario”.

La presidenta de la mesa de jueces, Michel Duplet, manifestó que fue un torneo que estuvo a la altura: “fue un evento muy bien organizado que dio la posibilidad a participantes de provincias y regiones, mostrando un gran nivel deportivo. Destacar el club Champion Skate, hay avances importantes, pero hay que seguir trabajando para ir alcanzando la perfección en cada prueba. Como entrenadora y jueza de esta disciplina, agregar que si bien es cierto el patinaje artístico no es un deporte masivo, pero la Federación ha abierto varias posibilidades para las competencias se realicen a través de nuestro país”.

CAMPEONA

Para Millaray Fuentes Manquepi, de 13 años y alumna del Liceo Valentín Letelier fue su primera experiencia en este deporte en su categoría: “fue muy lindo haber participado y feliz con el resultado. A pesar de haber estado alejada en el patinaje artístico y comencé nuevamente a retomarlo. Haber logrado el titulo con un mes de trabajo me llena de satisfacción. Tenia un poco de nervios, había mucha tensión antes de ingresar a la cancha, pero después ya pude realizar mi presentación en dos minutos y salió todo perfecto. En nuestra ciudad recién se comienza a masificar este deporte porque han aparecido clubes y muchas niñas que disfrutan con el patinaje artístico”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo