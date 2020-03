Crónica 03-03-2020

San Javier: Municipio presentó nueva denuncia por envenenamiento masivo de animales



Van 20 animales envenenados, 17 murieron. A la acción judicial se sumó la agrupación animalista “ECAN”

Las alarmas se encendieron de inmediato, 7 perros con claros signos de envenenamiento llegaron a la veterinaria municipal. Tras aplicarle el tratamiento antienvenenamiento 3 de ellos lograron salvarse, mientras que en otros 4 se debió optar por la eutanasia.

A esos 7 animales se sumaron otros 13 que fueron encontrados muertos en diferentes sectores de San Javier. “Fuimos atendiendo desde el día 24 a través el llamado de la agrupación animalista “ECAN” que llegó a la veterinaria con mascotas con claros signos de intoxicación, los que fueron atendidos a través de flubioterapia y aplicando el antídoto. El diagnóstico que hicimos de envenenamiento por órgano fosforado fue a través de los signos clínicos, no hubo exámenes de laboratorio para especificar con que tóxico ocurrió el envenenamiento”, señaló Alejandra Marabolí, médico de la veterinaria municipal de San Javier.

Agregó que “los signos fueron claros de intoxicación por órgano fosforado, diarreas explosivas, mucosas congestivas, dilatación pupilar, vómitos, que fue un punto en común en todas las mascotas que nosotros atendimos que fueron 6 perros y un gato”.

Con los antecedentes en mano, el alcalde Jorge Ignacio Silva en compañía de la agrupación animalista “ECAN”, puso una denuncia en la PDI por envenenamiento masivo de animales. “Es muy lamentable lo que está sucediendo en la comuna, respecto a cómo están matando masivamente, nuevamente a estos animalitos que de alguna forma nosotros los estamos protegiendo. Recuerden que nosotros como municipio tenemos una ordenanza al respecto, pioneros en la región y en varias regiones desde que existe la ley. En esta denuncia también han sido protagonistas los jóvenes de la agrupación “ECAN” quienes han estado viendo cómo se están envenenando estos animalitos, hay 17 que han sido muertos y 3 que se salvaron gracias a la acción de nuestra veterinaria municipal”.

Agregó que “bajo la ley y bajo la circunstancia, para saber la procedencia y de cómo se está gestando esta matanza masiva en San Javier, nuevamente he recurrido hacer la denuncia viendo la situación que está sucediendo a través de la agrupación que está denunciando. Hemos llegado a la PDI para que haga la acción investigativa y posteriormente será la justicia la que tenga que esclarecer y establecer las circunstancias”. Terminó por señalar el edil.

El tema es preocupante porque aparte de la ley cholito, San Javier tiene una ordenanza municipal de cuidado y tenencia de mascotas. “La ley cholito está en vigencia, endureció las penas respecto al maltrato animal, en este tema específico es el envenenamiento, lo cual tiene por ley pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, también multas de 2 a 30 UTM y también en el caso de que se identifique al responsable, puede quedar inhabilitado para ejercer profesiones que tengan que ver con animales y también para tener mascotas”. Indicó Lorena Leal, abogada del departamento jurídico de la Municipalidad de San Javier.

La primera denuncia se puso el 24 de febrero por un caso de muerte de un perro en la población Bicentenario. “Desde hace varios días atrás en nuestra comuna vienen una serie de acontecimientos de envenenamiento masivo de animales solamente en un sector, y hemos querido denunciar para que se encuentren a los responsables de esta masacre. Esto no es común en nuestra comuna y fue completamente desesperante ver a la gran cantidad de animales muriéndose en las calles. Por eso concurrimos hoy a la municipalidad, nos reunimos con el alcalde y pudimos concretar venir a poner la denuncia”, sostuvo Jesús Vega, representante legal de agrupación “ECAN”.

De los 20 animales afectados, 19 eran perros, y 1 gato. 3 lograron salvarse. 15 de ellos eran callejeros, el resto con dueño.