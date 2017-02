Social 10-02-2017

San Javier: Pequeños agricultores afectados por incendios forestales recibieron beneficios de INDAP

Este financiamiento compensatorio está destinado a pequeños agricultores que actualmente se encuentran acreditados ante INDAP y también a aquellos pequeños agricultores que no se encuentran acreditados ante INDAP como usuarios, pero que cumplen con los requisitos para serlo.



Una masiva ceremonia a la que asistieron unos 300 agricultores de distintas zonas d ela comuna de san Javier, afectados por recientes incendios forestales fue el marco para la entrega de un bono compensatorio de un millón de pesos, el que se entregará a través de un cheque, el que puede ser utilizado en la recuperación de infraestructura productiva, alimentación apícola y ganado, equipamiento de riego, etc.

De acuerdo a lo informado por el Seremi de Agricultura, Jorge Céspedes, “el incentivo está destinado a los afectados por una emergencia donde los/as Pequeños/as Productores/as Agrícolas y/o Campesinos/as han sufrido la pérdida parcial o total de sus sistemas productivos (bodega, cercos, animales, forraje, producción apícola). Se entrega en dinero y dadas sus características compensatorias no se rinde. Este financiamiento se activa principalmente en casos de declaración de catástrofe o cuando la situación es puntual y así lo amerita”.

Además los agricultores ganaderos recibirán forraje para la mantención de sus animales, por hasta $600.000, de acuerdo al número de animales que posean. Esto se entregará directamente a través de fardos.

El alcalde de San Javier, Jorge Silva, agradeció la entrega efectuada por Indap, e invitó a los presentes “a no bajar los brazos ya que se vienen en que se necesitará el apoyo de todos para reconstruir nuestro querido campo. Estuvimos en la emergencia y ahora seguimos con ustedes en el post incendio al igual que lo ha hecho nuestro Gobernador y el Gobierno. Necesitamos a todos y todas por nuestro querido san Javier”.



El gobernador de Linares resaltó que “el Gobierno está operando con todos los Servicios Públicos desplegados en el territorio afectado por los incendios forestales, lo que ya se está traduciendo en un trabajo responsable y efectivo como por ejemplo es la entrega de este incentivo y que marca un apoyo concreto para la agricultura familiar campesina que fue especialmente golpeada por estos eventos”.

El bono permite financiar alimentación animal y apícola; insumos veterinarios, agrícola y de riego; análisis de suelos; compra de agua; traslado de animales; materiales de construcción, infraestructura y/o servicios para la recuperación de la capacidad productiva de los sistemas agropecuarios y de riego, tales como: bombas, motores, tuberías, tableros eléctricos, accesorios y servicios de mantención y reparación, para la habilitación de agua de bebida animal y cultivos, fertilizantes, semillas, herramientas, materiales, agroquímicos, fletes; contratar servicios de maquinaria pesada para la limpieza de los canales, caminos interiores y predios, arriendo de vehículos para traslado de material, y personal que trabaje en emergencia.

La entrega de este incentivo se ha realizado ya se ha concretado en cinco comunas y ahora se suma San Javier y en los próximos días Linares y otras zonas del Maule.