Editorial 31-05-2017

Sanciones por Maltratos

Recientemente se hizo efectiva la promulgación de la ley que aumenta la penalidad y las demás sanciones aplicables para delitos cometidos en contra de menores y otras personas vulnerables, afirmando que ahora una persona que maltrate a un niño, adulto mayor o discapacitado podrá ir a la cárcel, aunque no hayan lesiones.



Esta nueva ley sanciona el maltrato con niños, discapacitados y adultos mayores. Precisamente en el último tiempo se han visto reportajes en televisión, con imágenes muy impactantes y desgarradoras, donde se ve el maltrato que sufren adultos mayores y niños en hogares, o sobre personas que tienen como misión cuidar a los más pequeños en sus casas, pero los maltratan. Este tipo de actos ya no van a quedar en la impunidad, aunque no dejen una marca física, una lesión.



Cuando ese maltrato es causado por alguna persona que tiene un deber de cuidado, como el encargado de un hogar de menores, adultos mayores, una tía de un jardín infantil, el papá respecto del hijo, la sanción es mayor, hasta 540 días. Algunos dicen que eso es mucho, pero el maltrato contra animales tiene penas hasta tres años de cárcel.



La ley, que modifica el Código Penal, establece sancionar al que de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente; adulto mayor; persona en situación de discapacidad; y quien sea o haya sido su cónyuge o conviviente.