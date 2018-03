Opinión 31-03-2018

Santa Teresa de Jesús de los Andes; carmelita descalza

Nuevamente, este año, la Iglesia Católica y todos sus fieles recordamos la pasión y muerte de Jesucristo. En esta Semana Santa 2018, y dentro de la temática que estamos desarrollando, como católicos debemos tener conciencia que dentro de los preceptos de esta religión existe la figura de los hombre y mujeres que han sido considerados “santos”.

Muchos se preguntarán ¿Qué es un santo católico? o ¿Cómo se puede llegar hacer considerado Santo por la Iglesia Católica? La respuesta es muy sencilla y es que un santo es aquella persona que “está dedicado (a) o consagrado (a) a Dios o a Cristo” y cuya vida ha sido ejemplo de virtud y bondad. Para la Iglesia, sin embargo, esto no basta pues además se le exige un “milagro” que sea comprobado y que demuestre la gracia de Dios mediante la intervención de este hombre o mujer que en vida fue un ejemplo para todos de fe y devoción.

En nuestro país existen dos personas que han sido consideradas santas por el vaticano, ya sea por su vida ejemplar o por sus milagros, una de ellas es la ya conocida Santa Teresa de los Andes o Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Nació el 13 de Julio de 1900 en el seno de un hogar acomodado. Fue bautizada en la parroquia Santa Ana, en la misma pila bautismal donde cuatro años más tarde lo haría la beata Laura Vicuña. Tuvo cinco hermanos; Lucia, Miguel, Luis Rebeca e Ignacio con los cuales tuvo una infancia feliz y alegre.

Cuando tenía cinco años gozaba de escuchar hablar de Dios y expresaba una especial devoción a la Santísima Virgen a la que prometió rezar el santo Rosario todos los días de su vida. Esto llamaba mucho la atención de los adultos que la conocieron, ya que siendo tan niña llevaba una vida de devoción poco conocida entre las personas; rezaba constantemente, asistía todos los días a misa junto a su madre, hablaba largos ratos con Jesús y luego de su primera comunión, comulgaba a diario. En su hogar era muy querida por todos, a las empleadas de su casa las trataba con cariño y se esmeraba en atenderlas cuando se enfermaban.

A los 15 años, y luego de una enfermedad le declara a su familia que “Cristo la ha cautivado” y decide ingresar como interna en el colegio de las religiosas del Sagrado Corazón, en una carta señaló: "En este tiempo, Nuestro Señor me llamaba para Sí; pero yo no hacía caso de su voz. Y entonces, el año pasado me envió apendicitis, lo que me hizo oír su voz”. Desde ese momento decide consagrarse a Dios y promete “no admitir a otro esposo si no Jesucristo” en su vida: “Quiero vivir una vida de cielo, siendo una alabanza de gloria” escribía en esa época.

Siendo una adolescente, su devoción por cristo era tan grande que jamás se interesó por temas superficiales propios de los jóvenes, por ello es considerada un “ejemplo para la juventud” y a pesar de ser cortejada por algunos pretendientes, ella nunca les correspondió, no usaba joyas, ni maquillaje y gustaba de vestir simple y modestamente. En esta época de su vida desarrolló algunos dones espirituales, como el de profetizar acontecimientos entre sus cercanos, locuciones internas, visiones divinas y el de la levitación; muchas veces sus familiares (con mucho asombro) la sorprendieron levitando mientras rezaba, cosa que obviamente no contaban a nadie dado el escepticismo e incomprensión de las personas que hasta el día de hoy dudarían de esto.

En su diario escribió; “Hoy cumplo quince años. La edad en que los niños son considerados como más grandes. Jesús me ha descorrido la cortina y he divisado las hermosas playas del Carmelo. Jesús me ha puesto como término de mi viaje nueve años más en el bendito puerto del Carmelo. Estos quince años, que para una chiquilla es la edad más peligrosa, es la entrada en la mar tempestuosa del mundo. Pero yo aquí estoy, Jesús ha tomado el mando de mi barquilla y la ha retirado del encuentro de las otras naves. Me ha mantenido solitaria con El. Por eso, mi corazón, conociendo a este Capitán, ha caído en el anzuelo del amor, y aquí me tiene cautiva en él”.

La historia cuenta que ella señalaba que muchas de sus confesiones fueron entregadas por una imagen del sagrado corazón de Jesús que se encontraba en su pieza y que le hablaba mientras le rezaba; “Mi Jesús me habló mucho esta mañana, escribió en 1917, me pide que sea santa. Que haga con perfección mi deber”.

En 1918 pide ingresar al monasterio de las hermanitas descalzas, pero debido a la oposición de su familia solo al año siguiente (el 14 de octubre de 1919) pudo ingresar a la congregación como novicia. Su estadía en el monasterio será breve; el viernes santo de 1920, cae en cama gravemente enferma de tifus, virus que se contagió por su exposición a los enfermos que atendía antes de su ingreso. El 12 de abril de ese año murió rodeada de sus hermanas el monasterio de los Andes.

El ejemplo de su vida pone ante nosotros la fe y devoción de alguien que se entrega por completo a una causa, ella es una prueba de que la llamada de cristo hacer santos es para todos, que dios se encuentra en las cosas sencillas de la vida y con su vida nos enseñó que la fe y el amor es lo más importante para ser feliz.

Fue beatificada el 3 de abril de 1987 en Santiago de Chile por el Papa Juan Pablo II por su intercesión en la recuperación del bombero Héctor Uribe Carrasco, quien habiendo caído desde un techo durante un incendio y luego de haber recibido una descarga eléctrica fue declarado “clínicamente muerto”. Su familia invocó a Sor Teresita y colocando una reliquia de ella en su pecho, al poco tiempo, recobró la vida. El 21 de marzo de 1993 fue canonizada en Roma, el milagro esta vez, fue por su intercesión en la resurrección de la estudiante Marcela Antúnez Riveros, quien sufrió asfixia por inmersión en una piscina durante un paseo de fin de año escolar con sus compañeras. La sacaron a los cinco minutos, sin signos vitales, los médicos temían que tuviera daño cerebral y mientras se realizaban prácticas de reanimación se le pide a Sor Teresita por su salud, Marcela logró recuperase, sin ningún daño cerebral o secuela del accidente.

Sor Teresa de los andes es la primera flor de santidad de Chile, la primera Santa carmelita descalza fuera de las fronteras de Europa y la cuarta Santa Teresa del Carmelo tras las Santas Teresas de Ávila, de Florencia y de Lisieux. Su festividad se celebra el 13 de julio.