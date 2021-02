Política 26-02-2021

Santamaría se abre a elección en dos días: Insiste en necesidad de acuerdo amplio y propone incentivos para votantes





El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, se mostró disponible a la idea de que la elección del próximo 11 de abril sea en dos días insistiendo en que para ello se requiere de un gran acuerdo político y social. Mientras tanto, explicó que el organismo trabaja en definir una propuesta que resuelva los aspectos técnicos y logísticos de un proceso que se divida.



Entre las consideraciones, Santamaría resaltó que, a su juicio, deben ser los mismos vocales ambas jornadas y propuso que se fijen algunas preferencias para fomentar que efectivamente los votantes no acudan "por un tema cultural" solo el domingo, a pesar de tener la posibilidad de concurrir el sábado 10. Es por eso que enfatizó que evalúan incentivos para vocales y votantes.

"Está esta opción de La Moneda que estamos analizando en profundidad y que vamos a resolver hoy o mañana, hay una cierta mayoría que mira con buenos ojos esta posibilidad en la medida que se establezcan incentivos para que no resulte y puede pasar en otros casos, donde el sábado sea muy tranquilo, las personas no concurren por un tema cultural, por un tema de dejar todo para el último día, concurran el domingo, como pasa con los pagos de patente u otros pagos, que se espera el último día para hacerlo", dijo en conversación con Radio Universo.

"Estamos pensando en algunos incentivos que pudieran establecerse y que vamos a dar a conocer en su oportunidad", agregó sin dar detalles.

El representante del Servel aseguró que son "muy pocos" los países que realizan los comicios de esta manera y que otros que lo han aplicado, han retrocedido a hacerlo en un solo día. Además enfatizó que se debe continuar discutiendo en el Congreso para que se establezca la posibilidad del voto anticipado, advirtiendo que a 45 días del 11 de abril "lo más probable que esto no pueda estar vigente", por lo que para él debería aplicarse en diciembre.

Respecto a la seguridad de las urnas y el resguardo de la confianza del proceso, Santamaría enfatizó que sí se puede cumplir con ello. "Yo creo que avanza mucho (la idea) porque además nosotros hemos hecho el cálculo y se puede aumentar y casi se triplica el tiempo de votación, pero ahí también estamos viendo otro tipo de medidas. Por ejemplo, cambiar el sistema de doblaje del voto, podría ser solo por la mitad y con el sello del Servel, preocuparse de las ranuras, hay grandes decisiones hasta detalles específicos logísticos.

Por último, un acuerdo político social que se está dando y tener resguardado todos los aspectos técnicos que hagan una elección íntegra y no pongan en cuestionamiento por la importancia y trascendencia que tiene y que se resuelva con rapidez y con urgencia para precisamente que nosotros podamos iniciar desde ya la logística del tema", puntualizó Santamaría.