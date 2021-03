Deporte 26-03-2021

Santiago Mena fue 14° en el k5 del Sudamericano de Aguas Abiertas



Compitió contra deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio por sus respectivos países y después de 1 año y 2 meses sin torneos por la pandemia.





El nadador talquino Santiago Mena de los registros del Club Deportivo Pontificia Universidad Católica de Chile, terminó en 14° lugar de la prueba 5K del Campeonato Sudamericano de Aguas Abiertas de Mar del Plata, Argentina.

Una competencia dura disputada en un día frío.

Los competidores debieron utilizar traje de protección para soportar la baja temperatura ambiental y del agua.

La prueba la ganó el argentino Gian Franco Turco con tiempo de 51:58.037, seguido por el brasilero Bruce Cruz de Almeida con 52:33.087 y el también brasilero Alexandre Alves Franco con 52:36.043.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos “muy feliz del retorno de Santiago Mena al medio acuático. Se ha esforzado mucho y, en especial, durante la pandemia que obligó a cambiar la metodología de entrenamientos. No olvidar que este Sudamericano es el primer campeonato que disputa después de 1 año 2 meses cuando fue campeón en Nueva Toltén. Sin dudas, Santiago es un deportista que va hacia el Alto Rendimiento que es uno de los lineamientos contemplados en la Política Nacional de Actividad Física y Deportes 2016/2025”, dijo la autoridad del deporte regional.

Santiago Mena registró 59:56.060 en 14° lugar, mientras que, su compañero de equipo, Rafael De la Vega fue 15° a 7:58.023 del ganador.

En damas, la mejor chilena fue Mahina Valdivia (PUC) con 57:44.033, mientras que, Giuliana Alberti (Stadio Italiano) fue 11°.

Ganó la peruana Alejandra Bramont, seguida por Soledad Imwinkelried de Argentina y Cibelle Jungbly de Brasil.

Desde Mar del Plata, Santiago Mena manifestó “fue una carrera bastante dura contra contrincantes de alto nivel. Abrí bastante fuerte al comienzo, traté de mantenerme en el pelotón pero al final se me hizo bastante difícil. Con el poco entrenamiento que he tenido el último tiempo después de 8 meses parado por la pandemia y entrenando 5 veces a la semana, hice lo mejor que pude. Traté de dar lo mejor del desempeño en la competencia y haber estado entrenando en enero de 2020, 11 sesiones semanales a estar entrenando 11 sesiones semanales, obviamente hay una gran diferencia. Mantener la calma y esperar la aprobación para entrenar en el Nacional y doble todos los días, preparando la Copa Pacífico que viene para finales de año”, sostuvo el destacado nadador talquino.

Al Campeonato Sudamericano de Aguas Abiertas de Mar del Plata, arribaron varios deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos por sus respectivos países, lo que demuestra la alta exigencia.

Para este sábado, Santiago Mena está inscrito para competir en la posta con la cual se clausurará el evento internacional.