Nacional 05-07-2018

Santiago Pavlovic critica "sueldos estratosféricos" de TVN: "La televisión pública es un compromiso con el país"



El periodista Santiago Pavlovic Urionabarrenechea criticó los "sueldos estratosféricos" de Televisión Nacional, su canal, que paga a los "rostros". En una carta a "El Mercurio", el corresponsal de guerra, expresó que tras completarse la capitalización de TVN "parece oportuno plantear que el canal público no debiera seguir pagando sueldos estratosféricos que no se condicen con su situación económica, su condición de empresa pública ni con su nivel actual de rentabilidad o, mejor dicho, de pérdidas". Continuó explicando que creía que tanto el director ejecutivo, los gerentes y los "rostros" no deberían "percibir salarios superiores a los del Presidente de la República o de los parlamentarios". "Ganar en tiempos de bonanza 12, 15 o 18 millones de pesos al mes, ya parecía exagerado para una empresa pública; en tiempos de vacas flacas, remuneraciones de ese calibre resultan hasta obscenas", agregó. Pavlovic afirmó que la televisión pública "es un compromiso con el país y no con una empresa transnacional, y este valor adquiere ahora más relevancia cuando es el Estado con recursos de todos los chilenos el que está rescatando a TVN para construir una señal cultural". El periodista finalizó la misiva apuntando a que los sueldos inflados "no se ve bien, ética ni estéticamente" y que ya había formulado, hace casi tres meses, esta sugerencia al directorio del canal.