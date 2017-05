Nacional 06-05-2017

Santiago y Providencia respaldan circular del Mineduc sobre trato a niños trans al interior de colegios

Una buena acogida tuvo en los municipios de Santiago y Providencia –dirigidos por alcaldes de Chile Vamos– la circular que envió la Superintendencia de Educación, que establece medidas concretas que deben adoptar los establecimientos educacionales para apoyar a los niños transgénero al interior de esos recintos. Entre las medidas –que son obligatorias para todos los colegios del país– se cuenta permitir que los niños trans utilicen su nombre social, así como el uniforme que les acomode y entregarles facilidades en el uso de baños y duchas de modo de respetar su identidad de género. Consultado por Emol si implementará estas medidas en los establecimientos de su comuna, el acalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), afirma que "ciertamente que sí, yo en eso no me complico ni un segundo, tenemos que respetarlas, es nuestro deber". "Yo pongo a la persona humana por sobre todos los otros prejuicios que se podrían tener y he dado la instrucción que se respete la identidad de género (...) Vamos a hacer todas las acciones para que esa identidad se respete en nuestros 44 establecimientos", subraya.

El edil comenta que la medida que podría ser más complicada de implementar de las que aparecen en la circular es disponer de baños especiales para los alumnos trans, debido al "déficit que tenemos en generar nueva infraestructura", pero sostiene que "no es nada que no nos podamos hacer cargo y lo vamos a hacer". De todas formas, explica que no puede entregar una pauta general a todos los colegios de Santiago, ya que "la realidad de cada uno es muy distinta", por lo que dice que "cada director es autónomo frente a las medidas". "Ya he conversado con el director de Educación para que cada establecimiento, en forma individual, pueda ver la realidad que le está afectando y puedan trabajar con su comunidad escolar", detalla. El edil afirma que, con anterioridad a la circular, ya había transmitido a los establecimientos que la directriz en la comuna era respetar la identidad de género de los estudiantes. "El lineamiento ha sido muy claro, en Santiago se respeta la identidad de género de todos, sin distinción. Aquí no sobra nadie y yo, en particular, siempre con una mentalidad más bien abierta, he conversado con los directores y con la dirección de Educación sobre el tema, de que seamos receptivos y demos las garantías para que se respete la identidad de género", afirma el alcalde. Providencia: "Debemos hacernos cargo de estas realidades" Una postura similar tienen en el municipio de Providencia –que dirige Evelyn Matthei (UDI) –, donde afirman que las medidas de la Superintendencia de Educación van en la línea y complementan las acciones que ya estaban adoptando para abordar el tema de la diversidad y identidad de género en los colegios de la comuna. "Nosotros celebramos estas orientaciones, porque coinciden en gran medida con las acciones que estamos desarrollando (...) están muy alineadas con la iniciativa que hemos tomado en Providencia para hacernos cargo de una realidad que muchos prefieren darle vuelta la espalda", afirma José Palma, director de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Afirma que "lo más lógico hubiese sido que, dada la posición política de la alcaldesa, éste fuera un tema más bien vedado. Pero al contrario, debemos hacernos cargo de estas realidades". "Aquí se están vulnerando los derechos de los niños y nosotros tenemos que velar por el 100% de nuestros niños. Ningún niño puede sufrir bullying por su condición, eso no es aceptable, y no lo vamos a aceptar", subraya. Cree que todas las medidas que incluye la circular son viables de implementar en los colegios de la comuna y que, no se restringirán sólo a ellas, sino que ya conformaron un comité por la diversidad –junto a distintas fundaciones y ONG–, que se encargará de elaborar políticas para hacer transformaciones más de fondo en las comunidades escolares. "Junto con los baños, se debe ir a lo profundo, a la formación, para entender que en una comunidad escolar todos importan y todos merecen respeto", señala. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) también respalda la circular y asegura que implementarán todas las medidas que se proponen. "Todos los niños tienen los mismos derechos, y tienen derecho a que sea reconocida su forma de sentirse y sus manifestaciones. No creo que haya ninguna forma de pensar que pueda imponerle a alguien una determinada conducta", afirma. Si bien reconoce que algunas de las medidas, como los baños, podrían implicar "un gasto en infraestructura", sostiene que implementarlas "depende sólo de la voluntad política y de la comprensión profunda del fenómeno".