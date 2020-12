Nacional 01-12-2020

Santiaguinos están insatisfechos con la distancia física en el transporte público

Un 70,6 por ciento de las personas se declara insatisfecha con la distancia física que logran en los medios de transporte que circulan por Santiago, según reveló la encuesta "Santiago, como vamos" de las universidades Central y Diego Portales.



Paola Tapia, directora de Derecho de la U. Central y fundadora de la red Ciudad Futura, comentó que "el transporte público al final es más utilizado en tiempos de pandemia y al ser, entonces, las personas de más escasos recursos y más vulnerables los que no tienen la opción de elegir el automóvil particular como medio de desplazamiento, son las que en definitiva hoy día se están viendo más expuestas a la posibilidad de contagio a raíz de sus desplazamientos a diarios que realizan en transporte público y del tiempo de duración de sus viajes".



"Las medidas primero deben ser de parte de la autoridad de buscar, por ejemplo, entregar una mayor frecuencia en el transporte público que permita ir en mejores condiciones en el interior de ellos", enfatizó la ex ministra.

La encuesta reveló además que la mayoría (31,2 por ciento) preferiría trasladarse en automóvil particular, seguido por el metro (20,7 por ciento) y la bicicleta (16,7 por ciento).