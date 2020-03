¡Saquen al abuelito al sol….!

Opinión 29-03-2020

“Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado”

Quevedo.

Al parecer, no estaba W, Churchill quien sostenía que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad”.

¿ Acaso la pandemia que recorre hoy todo el planeta, no es una calamidad y a la vez la oportunidad para preocuparse del adulto mayor, que si lo decimos derechamente, preocuparse de los ancianos, de los viejos?

Al respecto y como hoy la senectud es un tema de conversación cotidiano tuve la oportunidad de leer a Rocío Fernández B ( Univ. Autónoma de Madrid; abril 2004) quien al respecto acotó: “ La vejez es un estado en la vida y el envejecimiento un proceso que sucede a lo largo del ciclo vital. Tanto la vejez como el envejecimiento humano, son objetos de conocimientos multidisciplinarios, en el sentido en que el individuo humano, es un ente bío.síquico-social. Por esta razón el individuo envejecido o “ viejo” es un sujeto de conocimiento sicológico. Materia, que hoy no está a mi alcance comentar, salvo el acotar ( como simple comentario)que ya no me interesa aprender o recordar el desarrollo del hombre, ya he llegado a la vejez plena, a la consiguiente pérdida, declive y deterioro de casi todos los sistemas biológicos.

La vejez, se expresa ( quierámoslo o no) como una involución, o sea, lo contrario a lo que llamamos desarrollo. Así es como en esta etapa se comienza a fallar en el recuerdo de nombres, Nº telefónicos, cosas a hacer. Ahora preguntémonos ¿ Cual es el papel de la sociedad frente a los adultos mayores? Ahora y debido a la pandemia que ataca preferentemente a los más ancianos, el Estado, la sociedad misma y…..nuestros propios familiares, están pendiente que No salgamos a la calle, que permanezcamos casi en pleno reposo, pues, ahora sí nos cuidan de verdad. Ahora, somos el centro de la atención, esperando que una vez que pase la pandemia, todos, sigan cuidando a los más viejos, como lo hacen actualmente las sociedades más adelantadas de Europa y N. .América.

¡ Saquen al abuelito al sol ¡ es el título de esta crónica y lo obtuve de un video que me envió solo días atrás mi querido amigo M. Quevedo. A Ud. mi amable lector, le solicito que lea esta transcripción hasta el final, pues, se dará cuenta ¡ cuánta verdad encierra! Y si es necesario, hágase la promesa de realizar con sus “ viejos” la tarea que se relata………

El conferencista dice textualmente: “ La utilidad es muy cansador. Ser útil para alguien es…..muy cansador. Es cierto que uno se siente realizado, humanamente hablando es….interesante saber hacer las cosas, pero yo creo que la utilidad es un territorio muy peligroso. Porque muchas veces uno cree que el otro se importa con nosotros ( se aprovecha, digo yo) Pero, NO. El otro está interesado en aquello que hacemos por él…..

Es por eso que la vejez, es ese tiempo en que pasa la utilidad y ahí permanece solo, sin significado como persona. Yo creo que es el tiempo en que uno se purifica. Es el momento en que uno va a tener la oportunidad de saber quién nos ama de verdad. Porque solo nos ama el que se va a quedar hasta el final .Aquel que después de nuestra utilidad, descubre nuestro significado.

Por eso yo siempre le pido a dios, siempre pido a él en oración, poder envejecer al lado de las personas que me amen. Aquellas personas que puedan proporcionarme la tranquilidad…….de ser inútil…..pero al mismo tiempo sin perder el valor, cuando uno vive aquella fase de la vida : ¡Pónganlo al sol ¡ pero luego………¡ Sáquenlo del sol ¡……..

Ahí yo pido a Dios, siempre la gracia de tener a alguien que me ponga al sol, pero, por sobre todo, tener a alguien que después me saque……. O retire de allí.

Alguien que sepa acoger mi inutilidad. Alguien que me mire así. Que sepa que puede saber que ya no sirvo de mucho, pero……continúo teniendo mi valor.

Porque la vida es así ,mis amigos, estén atentos- Si tu quieres saber si el otro te ama de verdad, solo debes identificar si el sería capaz de tolerar tu < inutilidad>,

¿ Quieres saber si amas a alguien, pregúntate a ti mismo ¿ quien en esta vida ya es inútil para ti, sin que sientas el deseo de echarlo para afuera?

Es como descubrimos el significado del amor, solo el amor nos da las condiciones de cuidar del otro hasta el final. Por eso digo: “ Feliz aquel que tiene, al final de la vida, la gracia de ser mirado a los ojos y escuchar la voz que dice” TU, no sirves para nada, pero yo………no sé vivir sin ti “……





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista