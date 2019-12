Crónica 26-12-2019

Sauzal asegura el suministro de agua con nuevas instalaciones en su planta de proceso



Gracias al apoyo de Agrícola Coexca S.A., los habitantes de la localidad del secano interior podrán acceder al vital elemento en toda época del año, dejando atrás años de incertidumbre frente a la disponibilidad del recurso. Presidente de la Cooperativa de Agua Potable Rural, Adilio González, señaló que es “el mejor regalo de Navidad para los habitantes de Sauzal”.



La instalación y operación de seis nuevas punteras permitirá asegurar a los habitantes de Sauzal el abastecimiento de agua para el consumo de sus cerca de 500 habitantes. En la imagen, invitados conocieron las instalaciones.



La instalación y operación de seis nuevas punteras, obras financiadas por la empresa Agrícola Coexca S.A., permitirá asegurar el abastecimiento de agua para el consumo de de los cerca de 500 habitantes de la localidad rural de Sauzal, incluso en el verano, cuando la demanda aumenta de manera significativa.

La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto desarrollado hace ya bastante tiempo, entre la empresa y la Cooperativa de Agua Potable Rural de esta localidad de la comuna de Cauquenes, pueblo distante a unos 12 kilómetros del Centro Productor Porcino San Agustín del Arbolillo, que la Compañía posee en un sector rural de San Javier.

El proyecto, cuya ejecución concluyó recientemente, considera la instalació de ductos que permiten la extracción de agua desde el mismo lecho del estero Sauzal, donde opera actualmente la planta procesadora y desde la cual se abastece a los habitantes del pueblo.

Con la materialización de este proyecto, la comunidad abandonará la incertidumbre frente a la posibilidad o no de tener acceso al recurso, especialmente, en la época estival, periodo en el cual el agua es escasa.

Las obras fueron inauguradas por la comunidad, en un acto desarrollado en Sauzal, y que contó con la presencia de ejecutivos de Coexca S.A., presididos por el Gerente General, Guillermo García, la directiva y socios de la Cooperativa de Agua Potable Rural de sauzal, además de invitados especiales.

En la oportunidad, Adilio González, valoró los aportes de la empresa Agrícola Coexca S.A. y agradeció los esfuerzos de la Compañía para lograr la materialización de estas obras, que permitirán solucionar un problema tradicional en el lugar: La falta del recurso hídrico para los socios de la organización, compuesto -en un 80 por ciento- por adultos mayores. “Este es el mejor regalo de Navidad para los habitantes de Sauzal”, sentenció el dirigente.

Agregó que el proyecto “nos deja en un muy buen pie frente a la sequía. Como Cooperativa de Agua Potable Rural de Sauzal no estabamos en condiciones para asumir una inversión de estas características. Gracias a la empresa (Agrícola Coexca S.A.) por la tranquilidad (de contar con el recurso)”.



COMPROMISO POR SIEMPRE

Por su parte, el Gerente General de Coexca S.A., Guillermo García, al hacer uso de la palabra en el acto de inauguración, manifestó su alegría y el la de la empresa por el aporte que ha significado la materialización de estas obras, que irán en directo beneficio de la comunidad, y que repercutirá favorablemente en una mejor calidad de vida para los habitantes de Sauzal. “Estamos muy contentos de realizar este aporte a Sauzal. Tenemos un compromiso con esta localidad y será por siempre. Y en esto quiero ser categórico: estaremos por siempre acá, contribuyendo a la comunidad. Y si en el futuro les falta agua, buscaremos, en conjunto, una solución para que ello no sea así”, enfatizó.



UNA GRAN ALIANZA

Mientras, la presidenta de la Junta de Vecinos de Sauzal, Maricel Orellana, señaló que este proyecto ejecutado gracias a Agrícola Coexca S.A. es “una gran solución a un problema que teníamos en Sauzal por mucho tiempo”. “Agradecemos el aporte de Agrícola Coexca S.A. Hoy, se ve reflejado el fruto de la gran alianza que hemos mantenido los vecinos con la empresa”, aseguró.

Añadió que más allá de asegurar el suministro de agua, esta iniciativa contribuirá a otro gran proyecto: La instalación de alcantarillado en la localidad.