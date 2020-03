Crónica 11-03-2020

Se acabarán llamadas en horarios indebidos: Expertos concuerdan en apurar proyecto de ley contra prácticas abusivas de cobranza





Reconocidos abogados analizaron la iniciativa del diputado Eduardo Durán que apunta a fortalecer los derechos de los consumidores frente a las prácticas abusivas de empresas de cobranzas.



Muchas de las empresas de cobranzas van más allá de lo permitido, acosando de manera constante en reiteradas ocasiones, incluso, en horarios sencillamente inapropiados, generando molestias en las personas, que pese a tener algún tipo de deuda, no merecen ser importunadas a toda hora. Es este problema que afecta a miles de chilenos el que viene a resolver un proyecto presentado recientemente por el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán.



La iniciativa busca establecer la prohibición del envío de misivas a direcciones de correos electrónicos que indique que no es de uso individual o personal del presunto deudor y la prohibición expresa de efectuar comunicaciones a teléfonos y domicilios laborales. Además, se busca que los medios que tienen por finalidad la cobranza extrajudicial deban limitar su horario de lunes a viernes desde las nueve horas hasta las trece horas y desde las quince horas hasta las dieciocho horas (horario laboral).



Asimismo, la normativa apunta a que tampoco se podrá efectuar reiteradamente llamados telefónicos en caso de existir constancia fehaciente de que el número telefónico no pertenece al presunto deudor.



La visión de los expertos

La propuesta del diputado ha sido muy bien recibida por destacados juristas, quienes valoran la defensa de los derechos del consumidor, por lo que hacen un llamado a aprobar en el corto plazo el proyecto.



“Este proyecto tiene dos aristas muy importantes, siendo una de índole económico y otra psíquico emocional, y que de alguna manera afecta también a su entorno de familia y amigos. En razón de esta distinción, se logra captar que el proyecto del diputado Durán va enfocado al respeto al ser humano, evitar prácticas abusivas, evitar el hostigamiento de las empresas de cobranza a las personas y su entorno”, explicó el jurista Pedro Eguiguren, del estudio Eguiguren Abogados.



Igual perspectiva comparte el abogado Luis Herrera, socio fundador de Trabajo Legal: “Todo proyecto que fortalezca los derechos de los consumidores es un avance que merece ser destacado. Si bien todos estamos de acuerdo del deber que cabe a los clientes de pagar sus deudas, también todos –incluidas las empresas-debemos estar contestes en que los límites de la racionalidad y derechos fundamentales de las personas no pueden ser traspasados (…) El retraso o mora en una deuda no puede implicar el menoscabo de su integridad”.



Por último, los especialistas realizaron el hincapié en la fiscalización que debería tener el proyecto en materia de restringir los horarios, medios y personas a las que se puede contactar por llamados de empresas de cobranza. “El problema que se podría generar en la aplicación de la ley es la fiscalización y sanción más que en la regulación. Es posible que sin darle más atribuciones a Sernac las empresas igualmente no cumplan, y se nieguen incluso a dar información como ya pasó en el pasado con una empresa de financiamiento automotriz”, destacó Benjamín Jordán, coordinador de la Red ExpertosenDeudas.cl.