Deporte 25-03-2021

Se amplía banda horaria Elige Vivir Sano





*Nuevas medidas para realizar actividad física individual o con personas de la misma residencia, regirán para comunas en fase 1 o 2, en días de fines de semana y festivos.



A contar de este jueves 25 de marzo a las 05:00 horas, comienzan a regir nuevas medidas del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile.

En el caso de las comunas en fase 1 de Cuarentena y fase 2 de Transición-que los fines de semana y días festivos quedan sujetos a Cuarentena obligatoria, se aumenta el tiempo para realizar actividad física individual.

Sin embargo, en días normales (lunes a viernes) para la fase 1 se mantiene la actual Banda Horaria que es de 07:00 a 08:30 horas.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, recalcó “el Ministerio de Salud ha determinado en el marco del Plan Paso a Paso, para las fases 1 y 2, extiende la Banda Horaria Elige Vivir Sano para los sábado, domingo y festivos, fijándola entre las 06:00 y 09:00 AM, para lo cual no se requiere ningún permiso por Comisaría Virtual. Tampoco se puede usar automóvil ni transporte público. Sin embargo, el resto de la semana para las comunas en fase 1, se mantiene el horario de 07:00 a 8:30 AM. Las personas podrán realizar actividades al aire libre en lugares públicos, de forma individual o con personas de la misma residencia respetando el distanciamiento”, dijo la autoridad del deporte regional.

En efecto, las diferencias son las siguientes:

La Banda Horaria principal para comunas en Cuarentena, se mantiene de lunes a viernes, entre 07:00 y 08:30 horas, sin embargo, para comunas en fase 1 de Cuarentena o fase 2 de Transición, en fines de semana o festivos, se reestructura a una segunda Banda Horaria entre 06:00 y 09:00 horas.





MEDIDAS GENERALES





En el marco de la Banda Horaria del Programa Elige Vivir Sano, se establece que:



*No se necesita permiso de parte de la Comisaría Virtual.

*Durante la Banda Horaria, sólo se permiten actividades individuales o junto a residentes del mismo hogar.

*No está permitido el uso de vehículos o transporte público, para lo cual se puede utilizar la bicicleta para ejercitarse.

*Se autoriza quitarse la mascarilla exclusivamente durante la práctica de actividad física, cuidando mantener el distanciamiento con otras personas.