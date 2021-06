Cultura 30-06-2021

Se amplía el plazo para participar en el Concurso Fotográfico y Cortometraje para personas mayores “Yo me Cuido, Tú me Cuidas” de SENAMA Maule





Las fotografías o videos deben ser enviados al correo electrónico concursoyomecuido@gmail.com hasta el viernes 9 de julio 2021.

Con el fin de dar la oportunidad a que participen más personas mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de la región del Maule amplió hasta el 9 de julio el plazo para la presentación de las fotografías o cortometrajes al concurso “Yo me Cuido, Tú me Cuidas”, para que compartan sus experiencias con las otras generaciones y también como espacio de expresión en esta época de pandemia.

El Concurso “Yo me cuido, tú me cuidas”, tendrá dos categorías una de fotografía, la cual debe incluir una imagen positiva de la vejez, un encuentro intergeneracional, o una buena práctica de acompañamiento y convivencia en tiempos de pandemia con adultos mayores.



Una nueva categoría que se incorpora esta versión es la Video o Cortometraje, este debe contener un relato o una representación, que indique buenas prácticas de acompañamiento y convivencia hacia las personas mayores durante la pandemia.



La coordinadora regional de Senama Carolina Montero, señalo “Sabemos que las personas mayores tienen mucho que contarnos, por eso se decidió ampliar el plazo para participar en el concurso “Yo te cuido, tú me cuidas”, que en el marco de la conmemoración del Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y nuestra coordinación regional queremos invitar a todos los Maulinos a en especial a las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias a participar en este concurso, que busca incentivar el buen trato al adulto mayor y visibilizar el acompañamiento que les han brindado a las personas mayores frente a esta crisis sanitaria y recuerden que hasta el 9 de julio es el nuevo plazo no dejen de participar”



La fotografía o video debe enviarse al correo electrónico: concursoyomecuido@gmail.com, indicando el nombre y apellido del participante en el asunto, las bases del concurso están publicadas en el Facebook de Senama Maule.