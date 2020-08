Nacional 05-08-2020

Se arrepintió: Gobierno ya no quiere obligar a deudores de alimentos a sacar su 10%



El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que

el Gobierno no presentará a

su propio proyecto la indicación que obliga a deudores de

alimentos a retirar el 10 por

ciento de sus fondos de pensiones.

Este lunes, el secretario de Estado calificó la modificación

como “la más importante” de la iniciativa anunciada en la Cuenta Pública,

y detalló que su objetivo sería hacerse cargo de las situaciones en que el

alimentante no retire sus fondos y utilizar esos recursos para saldar la deuda.

Sin embargo, hoy martes Larraín señaló que “por ahora” no la presentarán

por dos consideraciones: “Por una parte, hay inquietudes de constitucionalidad que hemos recibido respecto de ella que estamos estudiando, no

queremos ir más allá”.

A esto se le suma que “dice el artículo 22 de esta ley: ‘el juez de oficio o a

petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las

medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedente’. En

consecuencia, es posible que no sea necesario presentar esta indicación”.