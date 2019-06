Policial 02-06-2019

Se dio vuelta la tortilla: Presidentes de los clubes de la Asociación de Fútbol Viejos Cracks decidieron no entregar los terrenos de sus hectáreas a la Municipalidad de Linares

Habrá nueva reunión en los próximos días

Un nuevo capitulo se escribió en torno a la donación por parte de la Asociación de Fútbol Viejos Cracks. Lo que un principio era celebrado por el presidente Luis Vergara, porque por fin la Asociación tendría después de muchos años un recinto deportivo y de paso los amigos del rodeo su medialuna, quedó solamente como un sueño fugaz, porque en una nueva votación fue unánime el rotundo NO, a la entrega de los terrenos (4,86 hectáreas) que pertenecen a los viejitos.

Así lo dio a conocer el timonel de la Asociación, precisando que “el problema radicó en que nos habían dicho que nosotros teníamos que entregar los terrenos en comodatos y ahora salen con que hay que donarlos. Entonces hubo inquietud en el caso de que al dar esos terrenos que han costado muchos años los podamos perder, porque nos dicen que nos devolverán en comodato, pero ¿qué pasa si no sale reelecto el actual alcalde?. A nosotros nos pueden quitar ese comodato y por ende nuestras hectáreas. Nosotros somos los dueños y no tenemos problemas en cederlos en comodato, pero con la condición que nosotros sigamos siendo los propietarios de un bien raíz que pertenece a la Asociación de Fútbol Viejos Cracks. Creo que tenían razón los presidentes de los clubes, aunque tenemos la disponibilidad de sentarnos a conversar nuevamente, pero con esa condición”.

Según ha trascendido en la primera quincena del mes de junio, se volverán a reunir con la autoridad comunal, para analizar nuevamente este tema, porque aún confían en que el sueño de construir sus canchas, en sus 4,86 hectáreas puede hacerse realidad.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo