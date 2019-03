Deporte 10-03-2019

Se encendieron las elecciones en la AFAL, dos nuevos candidatos aparecieron en camino

Uno se bajó de la carrera presidencial

Mucha agua ha corrido bajo el puente. Tal como lo habíamos señalado durante esta semana, en principio había dos candidatos: Elson Sepúlveda, en representación de Diablos Rojos, y Mario Constanzo de Vara Gruesa. Claro que hubo novedades, porque en la madrugada del miércoles apareció otro nombre con ganas de continuar con el proceso exitoso que ha tenido la actual directiva. Se trata nada menos que del secretario de la Asociación Linares, Joel Fuentes, quien recibió de inmediato el respaldo de algunos clubes que le brindaron su apoyo para postularse.

Fuentes, en sus primeras palabras agradeció el apoyo de las instituciones que lo motivaron para dar este paso: “llevo en mi corazón los colores de mi Asociación. He trabajado por más de 20 años al servicio de los clubes. Estoy convencido que la última administración de la AFAL fue sin duda las más exitosa de todos los tiempos y si consigo salir electo quiero darle continuidad para que sigamos con los logros positivos. Entre mis propuestas está continuar con el ingreso de las academias ya que han elevado el nivel de nuestra competencia y han contribuido a obtener títulos nacionales y destacadas participaciones a nivel regional, porque tenemos un semillero para nuestras series adultas. La idea es seguir con la serie de los Cachorritos, que tanta alegría le da a la familia de la AFAL, y que fue una categoría que se creó en esta administración. Es grato ver como las mamitas y papitos apoyan a sus hijos cada fin de semana en las canchas. Continuaremos también con los procesos de selecciones que han dado mucho prestigio a la Asociación a nivel regional y nacional para que sigamos siendo una institución respetada en todo ámbito. Y lo más importante y lo fundamental, continuaré buscando el consenso en nuestras instituciones deportivas y no la división”.

UNO SE BAJÓ Y YA TIENE REEMPLAZANTE

Da la sensación que Elson Sepúlveda, el actual presidente de Diablos Rojos prefirió seguir defendiendo los colores de su amada institución. Por eso desistió en la carrera de la cabeza de AFAL. En su reemplazo apareció la figura del destacado dirigente deportivo Javier Jiménez, también de la misma institución.

En conversación con nuestro medio Jiménez, vicepresidente de los “rojos”, manifestó que “la bajada de Sepúlveda tiene que ver con el aspecto deportivo de Diablos Rojos, puesto que el actual presidente quiere seguir con este proceso ya que la inversión fue muy grande, a pesar de haber quedado eliminado en la primera ronda. Por eso he asumido esta tarea que ya la comuniqué al Tricel y al presidente de la AFAL. Es un bonito desafío y estoy con muchas ganas . Entre mis propuestas está modernizar la asociación a los tiempos que vivimos, hay cosas buenas y malas en la AFAL, no todo es malo eso lo quiero dejar claro. Tenemos que formar una base sólida en la parte administrativa que vaya en beneficio de las instituciones, al igual que el tema de la tesorería y secretaria hay que agilizar los trámites. Y uno de los temas que más preocupa y he visto es el relacionado con las Academias, que deben seguir sí o sí y tendrán mi pleno respaldo. Ellos realizan un proceso formativo en todo sentido que fortalecen a la Asociación y nutren a las series adultas. Y nadie puede negar los éxitos que esta asociación ha tenido en las series infantiles gracias a las Academias (San Ambrosio, Los Toritos y Barcelona). Por eso deben seguir con esta tarea y tendrán mi respaldo porque yo también he sido formador de jóvenes”.

“Para este martes espero que los presidentes de las asociaciones que me conocen y saben la forma que tengo de trabajar me puedan dar su respaldo. Creamos el fondo solidario que fue para ayudar a los jugadores que sufren graves lesiones, hay que mejorarlo también y actualizar su reglamento. Por eso tenemos que modernizarnos a los tiempos que estamos viviendo. Lo único que espero es que en el día de la elección no aparezcan esas manos “negras” porque yo vengo a trabajar en beneficio de todos los clubes de mi querida Asociación. La Asociación muchas veces pide y pide, pero tenemos que retribuir a los clubes y en eso prometo que trabajaré”, finalizó Jiménez.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo