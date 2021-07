Nacional 14-07-2021

Se espera que más de 200 mil vehículos salgan de la RM este fin de semana: Habrá aduanas sanitarias

Una masiva circulación de vehículos por las rutas interurbanas se proyecta para este fin de semana, en que se conjugan distintos factores, como que el viernes 16 de julio es feriado, los escolares se encuentran de vacaciones de invierno, el domingo hay elecciones primarias y un alto porcentaje de la población ya cuenta con el pase de movilidad, que permite desplazarse entre regiones a partir de la fase 2 en adelante. "Éste es un fin de semana largo bastante especial: estamos en vacaciones de invierno, toda la Región Metropolitana en fase 2, incluso Valparaíso en fase 3, tenemos además una elección de dos conglomerados importantes, y por esa razón creemos que vamos a tener un flujo intenso en las carreteras interurbanas", señaló el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Según las proyecciones de la autoridad, se espera que entre 210 mil y 215 mil automóviles salgan de la Región Metropolitana –y, posteriormente, retornen– durante el fin de semana, un 25% más que el flujo registrado en los últimos fines de semana largo, como el del 28 de junio y del 21 de mayo, en que transitaron alrededor de 160 mil vehículos. Se estima que un tercio del flujo vehicular esta vez se concentre en la Ruta 68, donde se habilitará el sistema de pistas 3x1 tanto el día viernes como el domingo. Controles serán aleatorios En esta ocasión, el ministro informó que funcionarán "aduanas sanitarias, y no cordones sanitarios" para fiscalizar que los viajeros cuenten con los documentos requeridos para desplazarse. A diferencia del cordón sanitario, en que se fiscaliza a todos los autos, en la aduana sanitaria los controles son aleatorios. El prefecto (s), Emilio Texeidor, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, detalló que se instalarán aduanas en la Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68 y Ruta 78, en los accesos y salidas a la RM. "Se va a hacer un control bastante exhaustivo de los vehículos que van transitando por el lugar, pero manteniendo el flujo vehicular continuo", señaló. Al respecto, el ministro Moreno explicó que "en el cordón sanitario se detiene a todos los autos, por lo tanto, el tiempo que demora y la congestión que se produce es muy grande; y la situación en que estamos ahora es la aduana sanitaria, en que (la fiscalización) va a ser aleatoria, intensa, pero siempre considerando mantener el flujo en las carreteras, y de esa manera hacer más expedido el viaje dentro de lo que es posible". En general, quienes viajen entre comunas en fase 3 o superior, solo deben portar su cédula de identidad y el pasaporte sanitario; mientras que quienes salgan o lleguen a comunas en fase 2 deben contar además con su pase de movilidad. En comunas en fase 1 no puede haber traslados. No obstante, quienes viajen para ir a votar sí pueden hacerlo estando en cualquier fase, para lo que deben portar el carnet de identidad y el documento del Servel donde se indica el recinto de votación, además del pasaporte sanitario. "Las personas que van a votar tienen todas las facilidades para hacerlo, pueden hacerlo en cualquier fase, incluso en fase 1, no importa la situación en que esté la comuna de origen ni la comuna de destino para ir a votar", resaltó Moreno.