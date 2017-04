Deporte 23-04-2017

Se esperan más de 250 inscritos en Desafío Achibueno 2017

El domingo 30 de abril se realiza la séptima versión del Desafío Achibueno, competencia que es organizada por el Club de Ciclismo de Linares y apoyada por la Corporación Municipal de Linares. Cuenta con tres recorridos de 20, 35 y 65 kilómetros, para los más experimentados.

“Desafío Achibueno 2017”, corresponde a la Segunda Fecha del Campeonato Regional de Carrera de Largo Aliento.

“Este desafío ha sido innovador en su séptima versión, ya que ha dado a conocer no sólo las principales rutas cordilleranas de la ciudad, sino también existe una vinculación con el deporte familiar. Esto tiene el respaldo de la Corporación Municipal de Linares. No tengo dudaS del apoyo del Concejo Municipal, ya que estas actividades prestigian al Maule Sur”, fijo el alcalde Mario Meza.

Son tres categorías que se disputan: Principiante con 20 kilómetros; Desafío Medio con 35 kilómetros y Desafío Completo con 65 kilómetros, aproximadamente. Los valores de la inscripción son $8.000 adulto, hasta el 24 de abril. $12.000 del 25 al 28 de abril. $4.000, niños hasta el 28 de abril y principiantes de 20 km. $5.000.

“Este año esperamos lleguen entre 250 a 300 competidores en las tres modalidades que ha determinado la organización. Se recorrerá desde el Camping Iansa, Los Mogotes, Vega de Salas y varios lugares más”, agregó Miguel Ángel Rumatz, director del Club de Ciclismo Linares.

La competencia se inicia el domingo 30 de abril a las 10 de la mañana en el Camping Iansa.

Este año los niños correrán con un chip, excepto la categoría mini rueditas. Cabe destacar que no habrá inscripciones de niños el mismo día de la carrera.