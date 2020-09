Social 04-09-2020

Se extiende programa 2 Mil raciones de alimentos para Linares



La comuna lleva varios días en cuarentena y para ayudar a los vecinos en esta compleja situación, es que la Municipalidad de Linares extenderá por las próximas semanas el programa que buscar llegar con dos mil raciones de alimentos a familias de la ciudad.

Al respecto el Alcalde de Linares, Mario Meza, explicó la importancia de que esta iniciativa siga funcionando. “Hoy más que nunca en época de cuarentena, la que ha sido declarada por el Ministerio de Salud, se requiere que llevemos alimentos a todos y a cada uno de los hogares de nuestra ciudad que lo requieran, no solamente continuamos con el programa social, un hogar una caja de alimentos sino que también al igual como lo hemos venido haciendo hace más de tres meses en 30 sectores de Linares, urbanos y rurales, continuaremos junto a nuestros dirigentes vecinales, entregando más de 2 mil platos de comida caliente, de lunes a domingo sin parar, incluyendo los festivos porque entendemos que estamos pasando una situación excepcional y en este contexto todos nos tenemos que colocar a disposición de los que más necesitan”, indicó.



Este proyecto comenzó hace tres meses y se ha extendido a los sectores rurales. José Vásquez, de la comunidad del Tranque de Vara Gruesa, es uno de los encargados de retirar las colaciones para sus vecinos. “Como directiva empezamos organizándonos, viendo a la gente que necesitaba de verdad, pasamos casa por casa preguntando y viendo las situaciones de nuestra gente”, expresó.

Asimismo, Ángela Villalobos, dirigenta de la Población rural “El Futuro”, explicó que los adultos mayores que viven en su comunidad no pueden desplazarse para hacer retiro de los alimentos, es por eso que los vecinos asumieron esta responsabilidad. “Nos organizamos principalmente por los adultos mayores para poder retirarles las colaciones, nosotros hasta el momento retiramos 22 y realmente ha sido una ayuda para quienes nosotros consideramos dentro de esto que son más que nada adultos mayores, ha sido un apoyo para ellos porque en este tiempo de cuarentena que no pueden salir a trabajar, que no pueden recibir visitas de sus hijos y cosas así, igual es una ayuda para ellos”, dijo.