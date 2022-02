Crónica 26-02-2022

Se inauguró Galería de Ex Directores en Hospital de Parral

Los respectivos retratos fueron creados por un dibujante en base a fotografías de ex directores de este establecimiento de salud que atiende la demanda de las comunas de Parral y Retiro





En el marco de la visita del Director del Servicio de Salud del Maule, Dr. Luis Jaime Gaete, al Hospital de Parral, se procedió a inaugurar la Galería de ex Directores de este establecimiento, evento en el que estuvieron presentes el Director del Hospital, Ricardo Perales; su equipo médico, ex directores y el mismo dibujante que realizó cada uno de los retratos.

En la oportunidad el Director Luis Jaime visitó el Servicio de Urgencias, dialogando con pacientes y funcionarios, para luego ser parte de esta ceremonia, iniciativa que buscó rescatar la memoria de quienes estuvieron a cargo de la institución durante gran parte de su historia y que hoy se presenta a la comunidad en el rostro de 11 ex directores y su actual director.

Por lo mismo, el Dr. Luis Jaime destacó este trabajo que pasará a formar parte del patrimonio de la institución. “Este es un testimonio y un reconocimiento de la labor que han desarrollado estos líderes que hemos tenido en nuestro establecimiento hospitalario, todos ellos personalidades destacadas en la comunidad de Parral…ellos lograron el desarrollo de esta institución, situación que ahora nos tiene muy contentos, ya que se iniciaron las obras del nuevo hospital de Parral, de mediana complejidad, que es producto del trabajo que ellos han efectuado”, señaló.

A su vez, el Director del Hospital de Parral, Ricardo Perales, se mostró muy satisfecho con la iniciativa impulsada. “Los hospitales son organizaciones que concentran muchísimos recursos y equipos, aunque nunca hay que olvidar que el equipo más importante es el humano y si bien el director es uno más dentro de este, representa una época y contextos. Por esto consideramos significativo destacar a los directores que han pasado por este hospital”, indicó.

Por su parte, Raúl Valenzuela, ex Director del Hospital de Parral, se mostró muy feliz con la iniciativa, ya que comentó que “yo le entregué tanta vida mía a este hospital que estar dentro de un cuadro en vida es un gran honor, más aun que era afuerino, haber dirigido esta institución y que lo recuerden a uno es una gran felicidad”, explicó.

El dibujante José Domingo Salinas, cuenta con una amplia experiencia en el área y fue invitado por el actual director a desarrollar este desafío de retratar a 12 de los directores que se contaba con registro gráfico para retratarlos, imágenes que quedaron fijadas al salón auditorio de la dirección del Hospital de Parral.

El área de influencia del Hospital de Parral la constituye la población asignada de las comunas de Parral y Retiro para las prestaciones de atención abierta en policlínico adosado de especialidades, atención cerrada, prestaciones quirúrgicas, y atención de urgencia.