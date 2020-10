Social 14-10-2020

Se inicia masiva campaña de donación de alimentos en ayuda de comedores solidarios





Distintas organizaciones y agricultores coordinados por el Ministerio de Agricultura colaboraron conjuntamente para entregar frutas y verduras en comedores solidarios dispuestos a lo largo del país.



El contexto del Día Nacional de las Frutas y las Verduras celebrado recientemente, fue la oportunidad perfecta para iniciar una campaña de donación de este tipo de alimentos, para ir en ayuda de los distintos comedores solidarios que actualmente funcionan en el país.



Tener numerosas familias chilenas sufriendo los embates económicos de la pandemia y con un 45% de frutas y verduras producidas que se pierden o desperdician antes de su consumo, fueron motivos suficientes para que, bajo el alero del Ministerio de Agricultura y Elige Vivir Sano, diversas empresas y organizaciones públicas y privadas trabajarán mancomunadamente para continuar con esta campaña solidaria que comenzó este jueves.



En ella participaron grandes, medianos y pequeños productores agrícolas de todo Chile que, coordinados por los Seremis de Agricultura, llevaron sus productos a comedores y hogares de acogida tanto de Santiago como en el resto de las ciudades y localidades del país. Además, participaron reconocidas organizaciones como ASOEX (Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G.) y los mercados mayoristas como La Vega Central y Lo Valledor.



A modo de ejemplo, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, afirmó que “Lo Valledor entregó 1,5 toneladas de verduras a los comedores, a las ollas comunes, y el Ministerio de Agricultura está haciendo lo mismo en las 16 regiones de Chile, a través de sus seremis. Aquí ha habido una unión, para alimentar a Chile y a todos los chilenos”.



Por su parte, el Subsecretario de la cartera, José Ignacio Pinochet, afirmó que “creemos que como ministerio no sólo debemos incentivar el consumo de frutas y verduras en la población, sino que también puedan abastecer a la mayor cantidad de personas posible en el país. Por tal motivo, nuestros Seremis de Agricultura seguirán coordinando la donación de estos alimentos que generosamente están donando nuestros agricultores a lo largo del país, para ir en ayuda de las de las personas que más están en estos días producto de la pandemia”.



La Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, complementa que “la pandemia ha tenido efectos adversos a nivel económico, social y también alimentario. Un 20% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no tiene acceso a alimentos nutritivos. Y es por eso que con el Ministerio de Agricultura, FAO y otras organizaciones estamos impulsando medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la alimentación. Esta entrega de alimentos y apoyo a las distintas organizaciones y comedores solidarios permitirá apoyar la alimentación de las familias en estos duros momentos, y también promover una alimentación más adecuada, permitiendo prevenir enfermedades no transmisibles o la obesidad”.



En coordinación con esta iniciativa también destacan otras ya implementadas como los bancos de alimentos dispuestos en ferias libres y mercados mayoristas.