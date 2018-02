Crónica 03-02-2018

Se inician los trabajos de construcción de la piscina municipal de Retiro

Esta semana se hizo entrega del terreno en el cual estará emplazada la piscina municipal de Retiro, como bien es sabido dicha comuna no cuenta con un proyecto de esta envergadura, pero gracias al gran trabajo que está realizando el alcalde de Retiro, Rodrigo Ramírez, junto al cuerpo de concejales, Retiro contará por primera vez con un centro acuático para que niños y adultos puedan disfrutar de un verano más entretenido.

La piscina tendrá una superficie de 780 m2 con una capacidad de 212 bañistas, constará de dos piletas, una para adultos de 176 m2 y una profundidad de 0,5 metros hasta los 2,10 metros y otra para niños de 18,2 m2 con una profundidad constante de 0,5 metros, el proyecto tiene un costo de 89 millones de pesos, los cuales sin duda alguna serán una gran inversión en favor de los vecinos de Retiro.

“Ya estamos dando inicio a uno de los proyectos más importantes del año 2018, me siento muy contento de que se hayan aprobados los recursos para esta anhelada obra, tanto por los niños como por los adultos de mi comuna, creemos que Retiro ya no es el pueblecito de años atrás, por lo tanto debemos avanzar en todos los ámbitos, quiero decirles a todos los vecinos que estamos pensando en cada uno de ellos a fin de cumplir proyectos lo cuales años atrás eran impensados”, manifestó el jefe comunal.