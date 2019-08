Policial 22-08-2019

Se inició discusión del proyecto de modernización tributaria

Con la rendición del informe de la Comisión de Hacienda por parte del diputado Guillermo Ramírez (UDI), la Sala de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto del Ejecutivo de modernización tributaria.

La iniciativa fue ingresada a trámite a la Cámara el 23 de agosto de 2018 y logró su aprobación en general el 10 de abril de este año con los votos favorables de los tres representantes de la UDI, de los tres RN y de los dos miembros de la DC. En contra se pronunciaron los cinco integrantes de la oposición restantes.

La votación en particular se inició en la penúltima semana de mayo, tras el ingreso del primer paquete de indicaciones al artículo primero, en donde se abordaron, entre otras disposiciones, las normas antielusión y la nueva institucionalidad que estaría encargada de analizar su aplicación por sobre el Servicio de Impuestos Internos (SII). Dada la objeción mayoritaria al tema, este aspecto de la reforma fue descartado por el propio Ejecutivo, pero si avanzó la figura de la Defensoría del Contribuyente.

En julio, la Comisión comenzó el tratamiento del segundo gran bloque del proyecto enfocado en impuestos a la Renta e IVA, entre otros, para lo cual el Gobierno presentó un nuevo paquete de indicaciones en materia de pymes, adulto mayor y regionalización, que consideraron medidas compensatorias por US$ 402 millones anuales en régimen.

Los mismos acuerdos establecen que el proyecto se votará en general y particular en la sesión ordinaria de hoy jueves 22 de agosto.