Nacional 09-06-2018

Se integrarían ópera, ballet y coro: Indicaciones corrigen graves faltas en el proyecto de Ley de Artes Escénicas

Con el objetivo de fomentar la creación de las artes escénicas y de facilitar el acceso de la ciudadanía a ellas, se creó el proyecto de Ley de Artes Escénicas, que actualmente se encuentra en tramitación. Sin embargo, el texto del proyecto tiene una particularidad, y es que en su definición de artes escénicas menciona teatro, circo, títeres, narración oral y danza. Deja fuera, en tanto, a la ópera, el ballet y la actividad coral. «¿Alguien puede pensar que la ópera, el ballet clásico o un oratorio escenificado como ‘Carmina Burana’ no son artes escénicas?», fue la pregunta planteada por el ex director del Municipal de Santiago, Andrés Rodríguez Pérez, en una carta al director publicada el jueves en El Mercurio. Lo cierto es que las graves omisiones en el proyecto de ley podrían ser corregidas a la brevedad, esto, porque el Ejecutivo envío sus indicaciones para el proyecto, donde se solicita agregar «ballet, ópera y actividad coral». El proyecto actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, el lunes próximo podrían ser votadas las indicaciones en el pleno de la Cámara Alta y si son aprobadas, volverá a la Cámara de Diputados. La Ley de Artes Escénicas en Chile crearía un Consejo Nacional de las Artes Escénicas, un Fondo Nacional para brindar recursos económicos a estas actividades, y el Premio a las Artes Escénicas Nacionales «Presidente de la República», que se entregaría cada año. Sin embargo, hay otras críticas para el proyecto de ley. En El Mercurio, el mismo Rodríguez rechaza que hayan que 60% de los fondos se entreguen a regiones distintas a la Metropolitana. Esto, con fin de descentralizar la creación artística. «No es correcto forzar las asignaciones regionales con proporciones obligatorias. Eso es no conocer la realidad de las artes escénicas en el país, porque la producción en la Región Metropolitana es mucho mayor», explica. Por otro lado, la subdirectora del Ballet de Santiago, Luz Lorca, critica que el proyecto diferencie entre danza moderna o contemporánea y ballet. «La distinción no debe ser, son estilos, pero un bailarín es un profesional integral», señala.