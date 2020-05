Opinión 13-05-2020

SE JUÉ AL GALOPE UN AMIGO

En estas tierras del sur

onde nacen los trigales,

onde la parra florece

y los ríos traen caudales,

jue que vivió un hombre bravo

y amante de los corrales.



Don Onofre le llamaban,

dueño de una estampa altiva,

sabio y prudente señor

que la gente conocía

y a quien la Patria en peligro

a menudo recurría.



Un día lo conocí

y lo vi como vestía,

un cinturón con hebilla,

chaqueta corta lucía

y unos zapatos de guaso

que con orgullo traía.



Me dijo en tono tranquilo

y con firmeza en la voz:

“A Chile hay que defenderlo

con coraje y con valor,

la Patria amigo querío

se lleva en el corazón”



Recuerdo cuando una noche

en un programa ´e la tele

lo quisieron asustar

con amenazas y enredos

y poniéndose de pie

los hizo temblar de miedo.



Cómo olvidar esa fecha

con los hermanos vecinos,

en que casi se trenzaron

chilenos con argentinos

y tuvo que llegar él,

para cambiar el destino.



´On Sergio era respetao

por moros y por cristianos,

era querío por miles

y temío por villanos,

que querían ver a Chile

cual territorio cubano.



“Chile está siempre primero”

decía con voz potente,

“Con la Patria no se juega,

ni se amedrenta a su gente

y el que quiera comprobarlo

que se asome si es valiente”.



Se jué al galope, mi amigo

por cerros y por quebradas

cuando sintió que la Patria

tomó el camino derecho,

aunque siempre estuvo ahí

cual centinela al acecho.



Hoy que ha partido al galope

en una noche estrellaa,

nos deja la gran lección

que nunca será olvidaa,

de querer siempre a la Patria

cuna noble y tierra amaa.



Que no lloren los amigos

porque el líder no ha partido,

sólo jué por un descanso

pa´ retomar el camino,

y pa´preparar montura

si lo reclama el destino.





(Héctor Herrera Flores)