Deporte 29-08-2020

Se movió la banca albirroja: Mauricio Riffo asumió el mando tras la salida del “diablo” Juan González



La noticia fue confirmada por Jorge Vergara



En un principio, Vergara había manifestado que trabajaría con dos cuerpos técnicos. El primero a cargo de Juan González y el segundo con Mauricio Riffo, a pesar que este último estaba con la misión de trabajar la parte de cadetes. Pero, tras la partida de González, dio paso a que Riffo saltara al primer equipo linarenses.

Jorge Vergara, dijo que “Riffo venía con otro objetivo que era el de preparar el fútbol cadetes y la rama femenina. Sabemos que estamos contra el tiempo, eso era misión del club, pero no se había planificado. Nuestro objetivo con este cambio es buscar alguien de la zona que realice y tenga experiencia en divisiones inferiores. Actualmente tenemos cerca de 50 jugadores, entre el primer equipo y las inferiores".

"Tenemos que habilitar el estadio para que se pueda jugar, situación que está pendiente ya que se debe realizar una serie de trabajos coordinados junto con la municipalidad, o de lo contario tendríamos que jugar en la ciudad de Talca. En el liceo Politécnico estará nuestro centro de operaciones donde estarán ambos planteles a contar del 2 de septiembre. El torneo tiene dos fechas tentativas para comenzar el 15 o 23 del próximo mes. Los contratos, lo que he reiterado en varias ocasiones, es que estos están firmados con una cláusula realizada por Gabriel Artigues que son válidos 30 días antes de iniciado el torneo, que hayan cobrado los meses anteriores, incluso los dirigentes de la Corporación estaban al tanto de esto y los contratos son muy claros, todos a excepción del técnico, por lo tanto, todo lo que se había cancelado de enero a la fecha fue de buena persona no más".

Lo futbolístico

Vergara, agregó que los albirrojos debutarán con General Velásquez, jugando en Talca, ya es el recinto que está autorizado. Y la próxima semana habría novedades en torno a los socios para que puedan ver los partidos desde la casa.

Nuevo estratega

Mauricio Rifflo llegó durante la semana, para hacerse cargo del primer equipo, tras la salida inesperada del “diablo” Juan González. Sin duda una gran responsabilidad para el ex técnico de San Luis de Quillota: “comenzamos esta semana en doble jornada, estamos conociendo a los jugadores, porque luego hay que tomar una decisión para ir definiendo al equipo. Sabemos que estamos contra el tiempo. Tenemos que continuar con estos protocolos sanitarios. La idea es poder conformar un plantel para enfrentar de la mejor manera el inicio del campeonato y tener un buen equipo. Esperamos obtener el mejor rendimiento, estamos muy ilusionados con esta gente joven. Queremos estar tranquilos en este torneo, vamos a ir con un esquema ofensivo de local y de visita, claro que guardando las proporciones, sobre todo cuando nos toque de forasteros para jugar de igual a igual. Si no podemos ser protagonistas, tenemos que luchar para mantenernos en esta división".

Actualmente el plantel está a la espera del segundo testeo, esta vez de PCR, siguiendo los protocolos de la Seremi de Salud.

Curioso lo que pasa con el “depo”, ya que antes de comenzar el torneo ya lleva tres técnicos en una temporada: Rodolfo Neme, Juan González y ahora Mauricio Riffo.

Algunos datos del torneo de la Segunda Profesional. Serán 22 fechas, con ida y vuelta, 11 semanas; con 2 encuentros semanales. En total suman 12 equipos, tendrá un ascenso y dos descensos sin liguilla.

Los albirrojos estarían debutando con General Velásquez, de local en Talca, porque aún el estadio Tucapel Bustamante no está con el visto bueno para jugar fútbol profesional debido a los protocolos de salud. Aunque se comenta también que los linarenses, por haber comenzado más tarde la preparación, podrían debutar en la segunda fecha en la ciudad de Concepción, en el estadio Ester Roa, con el cuadro penquista. Recordar que todos los partidos se jugarán sin público.



