Opinión 26-07-2019

¿Se pudo haber evitado el flagelo de la contaminación ambiental en Linares y Talca?



Durante este frío y seco invierno las preemergencias ambientales en Linares y Talca han sido recurrentes. Las emisiones de material particulado respirable Mp10 y Mp2.5 micrones han estado deteriorando silenciosamente la salud broncopulmonar de los habitantes de estas y otras ciudades del Maule. ¿Por qué se llegó a esta instancia de envenenar el aire que se respira?. Por muchos años Santiago fue el epítome de las ciudades contaminadas y el Maule miraba de lejos esa realidad, vanagloriándose de tener, y con razón, aire limpio. En esos tiempos, década de los años 90, parecía que nunca llegaríamos a esas instancias. Sin embargo ahora los registros de material particulado indican valores que muchas veces superan la norma santiaguina.



Como respuesta al título de este artículo podemos decir que sí, se pudo evitar. Sin embargo, la pasibilidad e indolencia de las autoridades políticas, la inercia de actuar rápido, contribuyó a la lenta generación de este aire contaminado el cual permanecerá, por muchos años, influyendo en muertes prematuras.



La estación Agroclimatológica de la Universidad de Talca (creada en 1976), entre los numerosos registros meteorológicos que realiza diariamente esta uno de visibilidad denominado “bruma” o “calima”. Su observación delata la presencia en la atmósfera de partículas de polvo, químicos, cenizas, sales, humo, etc., que mezclados entre sí y estacionados sobre las ciudades, de donde provienen, generan una reducción de la visibilidad a menos de 10 kms en sentido horizontal. Es un manto azul fácilmente observable y cuya altura no sobrepasa los 1000 metros. Esta “bruma” se empezó a manifestarse en el Maule hacia finales de los años 80. Expuesta esta situación en Congresos Científicos Internacionales, tuve la oportunidad de conversar en Paris con climatológos que habían estudiado este fenómeno no solo en la capital francesa, sino también en Japón. Según sus experiencias esta “bruma” o “calima” azul era la antesala de que el Maule estaba ad-portas de entrar en un ciclo, sin retorno, de contaminación semejante a Santiago, con material particulado Mp10 y Mp2.5 micrones.

Con estos antecedentes hicimos un estudio, en el año 1992, respecto a la cantidad de días de invierno en que se observaba esta “bruma”. Los resultados indicaron que en los otoño-invierno que van de 1976 a 1987 este fenómeno se presentaba solo en un 10% del total de estas estaciones (normal). Sin embargo desde 1988 en adelante empiezan a superar entre el 60 y 70% de los días. Lo anterior estaba presagiando que las ciudades como Curicó, Talca y Linares estaban en los inicios de entrar en la fase de smog.

El 23 de julio de 1992 dimos a conocer, por la prensa regional, la necesidad de adquirir estaciones de monitoreo ambiental: medir qué tipo de contaminantes estaba produciendo la ciudad y cual era su procedencia. Detectar las fuentes y poner atajo en su inicio a este problema y no llegar una situación irreversible. Citaré textualmente la noticia publicada en la prensa el 23 de julio de 1992:

“ Talca podría tener la misma contaminación de Santiago, dijo Patricio González Colville de la Universidad de Talca, quien manifestó que la bruma que se observa todos los días es smog” (jueves 23 de Julio de 1992)….”Estamos a la espera que ocurran situaciones como las de Santiago para que se compren estaciones, se instalen y se comience a medir la contaminación ambiental”…”Santiago empezó con una situación similar a la de Talca y cuando recién el problema se hizo grave, comenzaron a hacer mediciones, pero éstas no sirven para eliminar el problema, sino solo para anunciar el tipo de emergencias”…”El problema de alivia con una planificación…y debe ser ahora, porque después es difícil solucionarlo”. (23 Julio 1992).

Como respuesta política a esta advertencia científica, el 24 de Julio de 1992 desde la Dirección de Salud del Maule, se reconoció que…” existe preocupación en este sector por el smog, pero adquirir los instrumentos para medir los índices resulta caro y los problemas se deben priorizar…hay otros problemas que tienen mayor urgencias”.



En el año 2013 (veinte años después de nuestra alerta) cuando las ciudades de Curicó, Talca y Linares eran zonas saturadas de contaminación atmosférica (smog), se instalan estaciones de registro y monitoreo ambiental para material particulado Mp10 y Mp2.5 micrones , para iniciar los estudios cuantitativos previos del problema y cuyos primeros análisis evidenciaban que las ciudades arrastraban desde hacía décadas material respirable dañino a la salud y cuyas fuentes principales era el uso de leña como calefacción domiciliaria. Es decir, ese “bruma” o “calima”, detectada por los registros meteorológicos de la Universidad de Talca en 1992, era realmente smog respirable.

Un reciente estudio realizado en Chile indica que, respirar aire de mala calidad por largo tiempo, se asociaba al deterioro cognitivo en habilidades del aprendizaje.



El Maule pudo liberarse de este flagelo de la contaminación atmosférica en 1992. Sin embargo las decisiones políticas de la época no lo permitieron y ahora salir de este círculo pernicioso de aire de mala calidad será casi imposible para Linares, Talca, Curicó y otras ciudades maulinas. Tuvimos la oportunidad de reducir y controlar en sus inicios lo que hoy amenaza nuestro bienestar, salud y economía regional, derivadas de las emergencias y preemergencias. Lo anterior se agrava al no tener alternativas de calefacción que no sea la leña, por su bajo costo, en ciudades con inviernos muy fríos y húmedos como lo son Talca y Linares.

Las verdades y éticas humanas de la ciencia no son, necesariamente, iguales a las de la política.



(Patricio González Colville M. Sc.)