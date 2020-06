Opinión 26-06-2020

¿Se puede aprender desde un smartphone?





Sin dudas, la situación actual que enfrentamos en todo el mundo nos ha planteado muchos desafíos: empezamos el año a toda velocidad y de repente de un día para el otro debimos continuar nuestras vidas en modo remoto o virtual y eso hizo que debamos adaptarnos a un nuevo ritmo y a convivir con una brecha digital que se hizo evidente.

De acuerdo con la UNESCO, el cierre de las escuelas afectó a más de 1.575 millones de estudiantes en el mundo. Los menos, se enfrentan a esta situación bien equipados con una computadora personal con WiFi a su disposición, mientras que muchos otros se encuentran en sus hogares esperando su turno para poder interactuar con el exterior a través del único dispositivo con acceso a internet del hogar.

En este escenario, el smartphone está cobrando cada vez más relevancia, al posicionarse como una herramienta clave para que los niños y jóvenes puedan participar de las clases online.

La pregunta que surge entonces es si el dispositivo inteligente es realmente útil a la hora de aprender. Y la respuesta es un rotundo ¡sí! En Latinoamérica, funcionarios y especialistas en educación están recomendando a los padres e instituciones educativas que piensen en el smartphone como una computadora portátil, ya que es más fácil que más familias cuenten con por lo menos un celular en el hogar, para hacerle frente al principal obstáculo que genera la brecha digital.

Pero ¿qué podemos hacer con nuestros teléfonos? El uso más frecuente que le están dando los estudiantes para poder continuar con sus clases en línea es conectarse virtualmente con sus maestros y compañeros, ya sea para asistir a clases online o realizar trabajos en equipo. Pero hay muchas cosas más que pueden lograr desde un smartphone. Y ni siquiera tiene que ser un equipo de gama alta, puesto que hoy en día existen opciones en el mercado que ofrecen las características necesarias para estudiar desde casa, sin tener que gastar de más.

Para reuniones virtuales, una de las mejores herramientas es Google Meet, que ofrece acceso gratuito a nivel mundial. Permite muchos más asistentes que cualquier otra (hasta 250 participantes por llamada), y posibilita grabar las reuniones y guardarlas en Google Drive. Otra clave es que con ella se puede realizar una transmisión en vivo de hasta 100.000 espectadores.

En estos tiempos, estamos compartiendo espacios de trabajo y estudio entre varias personas en el hogar, así como con mascotas y hasta electrodomésticos ruidosos. Sound Amplifier, disponible para Android 10, ayuda a filtrar el sonido para que al momento de participar en clase los chicos puedan ser bien escuchados.

Indispensable también contar con un teléfono que garantice una buena duración de la batería, sobre todo en estos tiempos en que se convierte en nuestro principal vínculo con el mundo exterior. Los smartphones Nokia, por ejemplo, garantizan hasta dos días de duración de batería con una sola carga, pero además existen trucos para optimizarla como la función de Batería Adaptable de Android que ayuda a que ésta se enfoque en las aplicaciones más utilizadas, o bien, el modo oscuro de Android 10.

Pero, sin dudas, el desafío de la escuela en casa se extiende a los padres, que deben hacer malabares para poder organizarse y encontrar un equilibrio entre el momento de ocio, las responsabilidades laborales y la educación de los miembros más jóvenes de la familia. La clave está precisamente en lograr que los chicos quieran aprender en casa. Para eso existen aplicaciones como Math Kids, una herramienta valiosa a la hora de enseñar a sumar, restar y contar de manera divertida, ya que se basa en juegos que generan un ambiente entretenido, por lo que logra captar la atención del niño durante más tiempo.

Otra aplicación que resulta útil y didáctica para aprovechar en casa es STEM Kids, que contiene una gran variedad de artículos, videos e imágenes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Por último y no menos importante, la situación actual puede dificultar que los chicos se ejerciten como estaban acostumbrados a hacerlo antes, por lo que es recomendable contar con una app como NB Fit, orientada a motivar a los niños a moverse dentro del hogar, de la mano de demostraciones divertidas y de temporizadores que ayudan a controlar el ejercicio realizado.

En estos momentos en que no parece haber una diferenciación clara de los días, resulta clave aprovechar al Asistente de Google, que permite administrar fácilmente los horarios de las clases, crear recordatorios y hasta identificar rápidamente correos electrónicos, ya sea a través del uso manual o por comando de voz. Es muy útil para generar un balance saludable en nuestra rutina diaria y garantizarnos varios momentos de ocio a la semana.

Cuando se trata de entregar un smartphone a los más pequeños de la familia, es importante para los padres estar tranquilos de que se encontrarán seguros y no podrán acceder a contenido inapropiado. Para esto existe Family Link, la aplicación de control parental de Android que permite administrar el tiempo que pasan frente a la pantalla, evita la descarga o uso de determinadas aplicaciones y activa la búsqueda segura de YouTube Kids, entre otras funciones.



(Juan Olano, Gerente Senior de Negocios para Américas en HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia)