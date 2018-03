Social 06-03-2018

Se recupera satisfactoriamente el ex jugador de Lister Rossel, Luis “Chofo” Méndez

Tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Linares, se recupera satisfactoriamente el ex jugador de Lister Rossel, Luis “Chofo” Méndez.

El deportista formuló agradecimientos al equipo médico dirigido por el doctor Luis Cáceres, y al personal de Pensionado del hospital local.

“Agradezco también a las personas que manifestaron su preocupación por mi estado de salud, incluyendo al ex dirigente Nasim Nome. Esta situación que enfrenté recientemente me permitió dimensionar el cariño que me tiene la gente de Linares”, afirmó Méndez.

Acerca de su futuro laboral, dijo estar agradecido del alcalde Mario Meza, quien esperará su total recuperación para que pueda ingresar al trabajo que la autoridad le ofreció en el municipio.