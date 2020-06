Policial 14-06-2020

Se reitera la utilización permanente de las mascarillas durante la pandemia covid -19



Carabineros del Retén Palmilla, dependientes de la Primera Comisaría de Linares, en conjunto con personal municipal, efectuaron una acción preventiva dirigida a la comunidad, con la finalidad de reiterar la importancia de la utilización de los elementos de seguridad durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia Covid_19.

Se explicó el uso correcto de este elemento de protección personal, ya que las vías respiratorias deben estar protegidas, por lo que las mascarillas de tela o las de uso médico deben cubrir nariz y boca, pues son las vías de contagio de enfermedades como el covid-19, se debe evitar tocarlas mientras se use y para retirarlas se hace desde atrás no tocando su parte delantera, desechándola en un recipiente cerrado y no olvidar lavarse las manos con agua y jabón.

Además, se insistió en conservar la distancia apropiada con las otras personas, y hacer las compras o diligencias de manera rápida y por sobre todo quedarse en los domicilios y solo salir de ellos en situaciones excepcionales.

En el trascurso de cada día, Carabineros advierte a las personas y reitera los consejos de seguridad, ya que pese al tiempo que ha transcurrido durante la pandemia, la mantención del uso de las medidas de seguridad debe permanecer.