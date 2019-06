Opinión 12-06-2019

Se sigue acentuando la inequidad en educación



El recientemente “Acuerdo 57/2019” adoptado por el Consejo Nacional de Educación (CNDE) que deja a la Educación Física en el Plan Electivo, no es más que otra medida que fomentará la inequidad ya existente en el sistema escolar, tanto en el peso de las diferentes asignaturas, como en las condiciones sociales y estructurales de nuestra población escolar, ya que miles de estudiantes de 3ro. y 4to medio no tendrán ninguna posibilidad de hacer efectiva la electividad, dadas las limitaciones estructurales que ya tienen versus los estudiantes de los colegios particulares de Chile quienes efectivamente cuentan con todo los recursos para hacer efectiva esta medida curricular, es decir recintos adecuados, docentes, materiales y adherencia cultural a la actividad física y deportiva.

Con la eliminación de la asignatura de Educación Física del plan obligatorio, seguimos marginando de los beneficios de la Educación Física a quienes más lo requieren pues el “Acuerdo 57/2019” del CNED no garantiza las condiciones mínimas para implementar esta medida. Por otra parte, las autoridades de turno nuevamente vuelven a excluir a la Educación Física de las prioridades curriculares lectivas, como sucedió en la década de los 90 en que la asignatura quedó como sector de aprendizaje “no ponderado”.

Cuando es sabido que los índices de obesidad en el país van en constante aumento, que el índice de sobrepeso y obesidad de los niños en el país es de casi 45% y que la contundencia de la investigación científica respecto a los beneficios multidimensionales que se pueden alcanzar en las sesiones regulares de Educación Física, desde lo orgánico y funcional, hasta lo convivencial y relacional, son cruciales para lograr una población con mejores condiciones para vivir, convivir y ejercer ciudadanía, esta medida política resulta incomprensible.

Como carrera de Educación Física, llamamos a las autoridades de Gobierno a revisar este “ACUERDO” y no amparar una vez más la discriminación de la Educación Física que se expresara en mayores trastornos de salud mental, riesgo metabólico o incapacidad de construir cultura en la diversidad.





(Omar Fernández Vergara

Jefe Carrera Pedagogía en Educación Física

Escuela de Ciencias de la Actividad Física el Deporte y la Salud, U. de Santiago de Chile)