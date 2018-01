Crónica 05-01-2018

Se suma otro carro abandonado por el comercio ambulante

Al que fue dejado hace un tiempo en la plazoleta oriente, se suma otro que tras ser entregado por el municipio, fue abandonado en calle Yumbel



A fines de noviembre del año 2017, el municipio de Linares hizo entrega de 22 carros modulares a comerciantes ambulantes de calle Independencia. La inversión fue de 11 millones 500 mil pesos.

Pese a que el alcalde Mario Meza fue categórico al señalar que “quienes no utilicen el carro como corresponde, no tendrán permiso para ejercer la actividad del comercio ambulante”, igual se ha comprobado que al menos dos de ellos fueron abandonados por quienes no estaban de acuerdo con las dimensiones.

Uno de estos carros fue dejado en la plazoleta oriente, Valentín Letelier esquina Januario Espinoza, y después del Año Nuevo apareció otro carro en calle Yumbel, entre Independencia y Kurt Moller, al que incluso le faltan dos ruedas.

Precisamente, desde el mismo momento en que fueron entregados, surgieron algunas voces de los propios comerciantes, manifestando que a pesar que se les entregan gratuitamente, no estaban de acuerdo con las dimensiones de los carros.

El municipio ha insistido en que será inflexible respecto a que quienes no tengan los carros en condiciones, no podrán optar a la renovación de permisos.

CARACTERISTICAS

Los carros modulares fueron construidos con metal y madera. Sus dimensiones son de 1,60 metros de largo, por 0,75 de ancho y dos metros de alto. Están provistos de una lona impermeable que se extiende hasta la zona de atención de público. Posee un gabinete para guardar productos y también una lámina de acrílico para infografía con el afán de publicitar sus productos.

FOTO: La imagen fue captada en la tarde de ayer, en calle Yumbel, entre Independencia y Kurt Moller.