Crónica 13-02-2018

Se suspende reunión clave que definiría el futuro del Achibueno

Para este 14 de febrero estaba prevista la primera sesión ordinaria del Comité que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA , que buscaba resolver lo ordenado por la Corte Suprema referida al "Proyecto Hidroeléctrico Achibueno".



La sesión anunciada por Juan Moscoso, Director (s) del Servicio de Evaluación Ambiental para el 14 de febrero, fue cancelada. La reunión, donde se discutiría la invalidación de los permisos otorgados a la empresa Centinela LTDA. para desarrollar dos centrales hidroeléctricas de paso en el río Achibueno, fue suspendida el pasado 5 de febrero por “falta de quórum”, tras no confirmar el mínimo de 4 secretarios de estado para lograr sesionar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una nueva fecha para zanjar lo establecido por el máximo tribunal.

Una cita que mantenía expectantes a los diversos actores sociales ligados al cuidado del río Achibueno, ubicado en la precordillera de la ciudad de Linares. Esto tras casi una década de diversas acciones para evitar la alteración del último caudal no intervenido en la Región del Maule, en donde el 2017 fue un año clave en su resguardo, tras la sentencia dictaminada por la Justicia chilena, la que obliga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a pronunciarse sobre los vicios administrativos ocurridos durante la aprobación del proyecto el año 2012.

En un comunicado de prensa realizado por el Movimiento “Defensa Achibueno”, expresan su preocupación por este hecho y hacen un llamado a la presidenta a que cumpla su palabra.



“Es de esperar que la presidenta Bachelet cumpla su palabra”



Desde el Movimiento Defensa Achibueno, toman este giro con cautela y preocupación. Entre las filas ciudadanas queda el temor que el Comité de Ministros sea postergado hasta el cambio de mando, donde un nuevo conjunto de ministros -en esta ocasión dirigidos por el electo presidente Sebastián Piñera- deban tomar la decisión pertinente.



La coordinadora de la agrupación, Marisol Acuña, señaló que “primero que todo, llama la atención que una determinación judicial emanada en julio del 2017 recién se ponga en tabla para su discusión. Frente a eso, hacemos un llamado a que los ministros respeten la promesa realizada por la presidenta Bachelet el 2013, cuando se comprometió ante los actores sociales y políticos de la zona a “no apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno, porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana””.



“Dejar esta decisión para el futuro gobierno de Sebastián Piñera sería una nueva demostración de una Nueva Mayoría que sigue defendiendo los intereses de los grandes empresarios -en este caso de Isidoro Quiroga-, en desmedro de la voluntad y anhelos de miles de personas que conocen la belleza y potencial turístico de nuestro río”, sentenció Acuña.