Social 19-03-2020

Se suspenden todas las actividades religiosas en la comuna de Colbún

Luego de diversas reuniones encabezadas por el municipio, se dio a conocer que se suspenden tanto las actividades de la iglesia católica, como de las iglesias evangélicas.

Luego de una reunión entre los representantes de la Parroquia Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Panimávida y la Municipalidad de Colbún, se reiteró la decisión de suspender la Fiesta de San Sebastián que se iba a llevar a cabo durante este fin de semana.

Recordemos que esta fiesta se realiza cada 20 de enero y de marzo, y llegan alrededor de 15 mil feligreses a pagar sus mandas y a pedir ayuda a San Sebastián, y debido a la contingencia que ese está viviendo por el coronavirus en nuestro país, debió suspenderse la actividad.

“Hemos tenido una reunión con todo el equipo directivo de la municipalidad, y acogiendo todo lo que se nos indica a nivel país, y los criterios éticos a través de las campañas que se están haciendo para prevenir el corona virus. Nuestra parroquia se suma a la campaña y con un profundo respeto a la devoción de nuestra gente, lo primero es hacer un llamado a la comprensión de nuestros feligreses, porque la devoción no se pierde por un día, pero si está la tradición, la cultura religiosa, y hoy tenemos un valor superior que es la vida y la salud de las personas y por eso nos sumamos a la campaña, y por eso le pedimos a la comunidad que no venga a la parroquia, no habrá ninguna celebración, vamos a rezar internamente nosotros, pero no habrá atención de público, ni atención de mandas”, indicó José Prado, Párroco Panimávida.

El párroco agregó, “la oración es el mejor antiviral, así que hay que tomárselo con mucha seriedad, porque está en juego la vida de las personas, hay que escuchar y acatar las indicaciones que dan a conocer los organismos centrales, pero igual queremos informar que la fiesta de San Sebastián si se realizará en los próximos meses y se lo daremos a conocer a todos los feligreses”.

Además se acordó que no se realizarán misas, no habrá cortes de calles y tampoco existirá comercio asociado, por lo que se multará a todos aquellos vendedores que quieran instalarse en las calles de Panimávida.

“Luego de la reunión que sostuvimos, se dio a conocer que la fiesta de San Sebastián se suspende, pero se tomarán algunas providencias para que la gente no se aglomere, por ejemplo mediante decreto alcaldicio, estará prohibido todo comercio, a los comerciantes se les devolverá el pago de sus derechos. El llamado es a no instalarse, porque a partir del día sábado se estará fiscalizando a través de Carabineros y los inspectores municipales y se infraccionará a las personas que intenten instalarse ese día, por lo que el llamado al público es a no asistir, ya que no encontrarán ninguna actividad religiosa y tampoco habrá comercio asociado a la fiesta”, dijo Gustavo Parra, Director de Seguridad Pública de Colbún.

Además desde la Parroquia de Colbún, San Miguel Arcángel también confirmaron que no se realizarán actividades, ni misas, ni catecismo, por lo que llaman a la comunidad a estar en sus viviendas.

“Es importante cuidarse y cuidar al otro, es por esto que este fin de semana se suspenderán todas las actividades, las eucaristías, las catequesis, y las actividades en todas las parroquias, esto para el sábado y el domingo, porque esto va creciendo paulatinamente y uno no sabe cómo puedo contagiarse o peor aún, contagiar a los demás. Por eso el llamado es a resguardarse, que estén en su casa, es complicado porque todos queremos salir, pero uno tiene que tener el resguardo necesario y escuchar lo que dicen las autoridades”, agregó Mario Agurto, Párroco de Colbún.

LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS IGUAL SUSPENDEN ACTIVIDADES

Y en el Salón de Concejo de la Municipalidad de Colbún, se reunieron funcionarios municipales con los representantes de distintas iglesias evangélicas de nuestra comuna, en donde se decidió que los cultos quedan suspendidos por 14 días, por lo que hacen un llamado a la comunidad cristiana a resguardarse en sus casas.

“Nos reunimos con los distintos pastores, y estamos coordinando con todos ellos, el llamado es a no perder la calma, no hay que alarmarse, si hay que ser precavido, principalmente con nuestros adultos mayores, las vecinas y vecinos deben cuidarse y no salir de sus casas a no ser que sea muy necesario, es por esto que estamos coordinando el trabajo, porque así lo solicitó el Alcalde Hernán Sepúlveda”, señaló Oscar Molina, Director Dideco Municipalidad de Colbún.

Los representantes de las iglesias evangélicas hicieron un llamado a toda la comunidad para que se resguarden y no se expongan, con la idea de que ningún colbunense tenga que sufrir los problemas del coronavirus.