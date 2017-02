Crónica 25-02-2017

Se va el verano… Llega Marzo..

Se nos va el verano y de qué manera. Este época estival nos la pasamos entre incendios y más incendios, pero a pesar de todo se vuelve a la normalidad.

Quizá se extienda esta temporada de calor y si aún le quedan vacaciones, puedan salir a descansar todavía.

Sin embargo el inminente ingreso a clases ya da por finalizado el verano.

Y nos preparamos para las compras de última hora, los uniformes, las interminables listas hasta de los jardines y salas cunas, pasando por las escuelas, colegios, liceos y universidad. Súmele a eso el pago de las patentes de los vehículos y las cuotas para pagar las vacaciones.

Increíblemente cada ocasión o cada temporada la gente se endeuda un poco más y las instituciones que prestan dinero se hacen la américa, prestando más créditos de consumo a las personas que están endeudadas, para que sigan estando más endeudados aún con cada vez más y más créditos.

Me llamó la atención un día que conversaba con un funcionario de estas instituciones porque me decía que es más fácil prestarle dinero a alguien que ya está endeudado, que a alguien que no le debe ni un peso a nadie, que no tiene tarjetas de crédito de ninguna tienda y que literalmente esta limpia de deudas.

Este perfil no es sujeto atractivo de las cooperativas o instituciones que prestan dinero porque pediría una vez, paga y se va. Sin embargo la perversidad de las casas estas o los negocios estos, es tan grande que las personas con créditos viven en una constante bicicleta. Piden un crédito de consumo y luego más créditos para pagar el primero porque no pagaron las primeras cuotas y así sigue el circulo vicioso en el que los únicos que ganan son los dueños de estas instituciones, que, por lo demás, no están cometiendo ninguna ilegalidad, sino que les está permitido definir a quienes les presta o no dinero.

Por lo tanto, lo mejor si hay que comprar algo o pagar algo que se escapa del presupuesto, es ahorrar peso a peso, para no entrar en las garras de los créditos, las tarjetas, el dinero plástico que al no ver los billetes, la gente usa, a veces de manera irresponsable con su propia familia.

Comienza marzo y quizá es un buen mes para ordenarse económicamente para poder dormir en paz y no trabajar para entregar todo el sueldo a fin de mes.