Deporte 05-04-2017

Se viene la Noche Albirroja frente a la Universidad de Concepción

La cuenta regresiva ya comenzó, faltan sólo 18 días para que los albirrojos muestren su artillería ante el cuadro de General Velásquez. En el primer duelo del torneo de la Tercera División A. Por eso esta semana el plantel dirigido por Manuel “monono” González realizará una serie de partidos amistosos en la previa del duelo ante la Universidad penquista.

Ayer se realizó la reunión habitual de cada inicio de mes encabezada por el timonel de la Corporación, Marcos Álvarez, quien señaló: “formamos las comisiones para la noche albirroja y las actividades sociales, incluido un bingo y una rifa, recursos que ayudarán a las arcas linarenses. En estos momentos estamos cubriendo el 80% del presupuesto pero aún nos falta el restante 20% anual, por eso esperamos que con estos eventos logremos tener recursos frescos. Durante esta jornada se pagarán los sueldos del mes de marzo y estamos viendo la forma, pero está totalmente resuelto, lo que nos da la tranquilidad por lo menos por este mes. Esperamos ahora la subvención municipal que en principio se estaría votando el próximo martes en concejo donde esperamos tener noticias positivas y que el alcalde nos pueda confirmar los 20 millones de pesos”.

Para tenerlo presente: esta cantidad no sólo abarca al primer equipo sino también a la escuela de futbol, a los cadetes. La entidad también quiere postular a proyectos porque el club tiene una personalidad jurídica de cadetes que la maneja ahora Cristian Lara.

En conversación con el entrenador nacional Cristian Lara, aclaró que esta personalidad jurídica pertenece a la rama cadetes de Deportes Linares: “era la que estaba a cargo de Santiago Liencura y desde hace un tiempo estoy trabajando con el proceso de formar jugadores para el primer equipo, incluso acabo de postular un proyecto para obtener algunos recursos, este proceso lo inicié desde el año 2015 que es el tiempo que llevo trabajando con cadetes. Quiero dejar bien claro esta situación, yo me desvinculé del primer equipo porque mi pega no es ser coordinador, soy un técnico que le gusta trabajar en el área formativa. Es más, la base del plantel actual que tiene Deportes Linares es producto del esfuerzo y dedicación que vengo desarrollando hace algunos años con estos chicos”.

Sin duda, un tema que ya está generando más de una polémica en la directiva albirroja.

VISITA SOCIAL

El Club de Deportes Linares está retomando su labor social tal y cómo la directiva lo planteó dentro de sus objetivos para este año. Hace algunos días los albirrojos realizaron una práctica de baby fútbol y compartieron con los internos de buena conducta en el centro de cumplimiento penitenciario de esta comuna. “Esta actividad se enmarca dentro de nuestra labor cómo club social y es el sello que se pretende dar durante nuestro mandato” destacó el presidente del club Marcos Álvarez.

La actividad contó con la presencia de funcionarios de Gendarmería quienes agradecieron la visita, tal lo recalcó el suboficial Juan Cifuentes: “hace cuatro años que el club no venía a visitarnos y estamos contentos de que los internos puedan compartir experiencias con futbolistas profesionales. La población penal del centro es de 380 internos, aproximadamente, de ellos hay algunos que tienen buena conducta y se destacan por realizar deporte”.

A la actividad también asistió el socio colaborador Felipe Cisternas, quién regaló las camisetas oficiales del club a los internos para que estos pudiesen tener la posibilidad de vestir la albirroja y usarla a diario. Una vez finalizada la actividad deportiva se dio paso a un compartir entre los jugadores e internos donde intercambiaron experiencias de fútbol en torno a un snack.

Finalmente, el técnico Manuel González manifestó estar muy contento por esta iniciativa “pues estas actividades son las que dejan a diario aprendizajes, sobre todo en lo colectivo, más allá de la práctica futbolística”.

El club seguirá en la senda de este tipo de actividades para lograr mayor cercanía y vínculo con la comunidad Linarense.

PERIPLO FUTBOLÍSTICO

Los próximos desafíos del “depo” serán esta mañana con la sub 19 de Rangers de Talca, el próximo sábado en Concepción con el Almirante Arturo Fernández Vial. Seguramente también se programará la revancha con Fernández Vial aquí en Linares.

En materia de jugadores, ayer se incorporó un defensa de sólo 19 años que ha jugado en el futbol nacional y que llegó gracias a la gestión que realizó Gabriel Artiguez y que estará en seguimiento por parte del técnico. Otro de los elementos que también podría regresar sería Luis Orostica.

NOCHE ALBIRROJA

El próximo martes desde las 18:30 horas está programada la presentación del plantel 2017, con la presencia del equipo de Primera A, el cuadro de Universidad de Concepción que vendría con todas sus figuras. El valor de las entradas para este espectáculo será el siguiente: General $ 2000 y Socios $ 1000. Los dirigentes esperan una positiva respuesta por parte de la hincha del “depo”.

FOTO: Los futbolistas compartiendo con los internos de la cárcel, en una reciente visita social.