Crónica 23-04-2017

Sebastián Piñera: "Chile perdió el rumbo con Bachelet"

El candidato presidencial por Chile Vamos, Sebastián Piñera, tuvo una extensa conversación con el diario El País de España, en donde dio su análisis con respecto a la situación que atraviesa el país, manifestando que a su parecer se necesitan cambios urgentes para poder enmendar el camino.

"En los últimos tiempos siento que Chile perdió el rumbo, está recorriendo un camino equivocado que está generando mucha frustración. Los resultados de este Gobierno han sido muy malos", sostuvo.

Acerca de su determinación de comenzar una nueva carrera presidencial, Piñera reveló que "aparezco como la persona con el mayor apoyo ciudadano y con las mayores posibilidades de ganar. Sentí que era mi deber asumir este liderazgo. No fue una decisión fácil porque la política se está haciendo cada día más ingrata, más tóxica. Me costó mucho".

El ex Mandatario aseveró que “sin duda que este Gobierno ha cometido muchos errores, y le quiero recordar al senador Guillier que él apoyó y votó a favor de todos esos errores, de cada una de las reformas”.

“Durante nuestro Gobierno el país creció con fuerza, creamos un millón de nuevos empleos, logramos aumentar los salarios en forma significativa, eliminamos el 7% de descuento en salud a los pensionados, construimos 27 hospitales, hicimos retroceder la delincuencia. Este Gobierno sin duda que no puede decir lo mismo” , detalló Piñera.