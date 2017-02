Política 24-02-2017

Sebastián Piñera criticó el actuar del Gobierno frente a los incendios forestales

Durante la mañana del jueves Sebastián Piñera visitó Santa Cruz junto a Andrés Chadwick como una de sus primeras actividades públicas luego de sus vacaciones en el Lago Ranco. Fue invitado por el alcalde de la comuna William Arévalo para abordar el tema de los incendios forestales a donde también asistieron otros alcaldes (todos de oposición).

El ex presidente Piñera ingresó a esta reunión en donde la prensa estuvo invitada y acá la mayoría de los alcaldes presentes de la oposición, demostraron su molestia por la tardía reacción del Gobierno.

En esta cita Sebastián Piñera puso sobre la mesa un documento propuesta de la Fundación Avanza Chile y ahí lanzó los dardos contra el Gobierno en donde se refirió a que “la mitad de las aeronaves de la Conaf no estaban operativas, sabiéndose que iban a ocurrir este tipo de situaciones (incendios forestales).Ante las que no se puede improvisar, tiene que saber lo que hacer de forma rápida y en forma eficaz, un retraso puede ser realmente letal, por ejemplo, no es lo mismo combatir un incendio el primer día cuando es un foco, que combatirlo dos o tres días después cuando es un incendio desatado… la eta actual es de reconstrucción no sola de viviendas, es reconstrucción del sistema productivo, reconstrucción de los ecosistemas y para eso tenemos que aprender de nuestra historia de adversidades y tragedias”.